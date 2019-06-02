Футбол

Отец Неймара ответил на обвинения сына в изнасилованииProstoProSport 00:30

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара Неймар да Силва прокомментировал информацию об обвинении сына в совершении изнасилования.
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Неймара обвиняют в изнасиловании. Он говорит, что это шантаж

Спорт-Экспресс07:35

«Это ловушка»: отец Неймара об обвинениях сына в изнасиловании

ТК Звездавчера в 21:15

Неймар опроверг обвинения в изнасиловании

Российская газета03:06

Отец Неймара – об обвинении сына в изнасиловании: секс был по обоюдному согласию

Чемпионат02:24

Отец Неймара – об обвинении в изнасиловании: Если нужно показать переписку сына с этой женщиной, мы покажем

Спорт день за днем04:34

Отец Неймара ответил на обвинения сына в изнасиловании

ProstoProSport00:30

Отец Неймара ответил на обвинения футболиста в изнасиловании: "Все было по согласию!"

Накануне.Ru03:35
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Общество

Названы самые распространенные нарушения на ЕГЭ

Отмечается, что использование шпаргалок и средств связи являются наиболее распространенными нарушениями.
Обновлено в 10:48
Футбол

Дмитрий Черышев удален в матче против «Крыльев Советов»

На 41-й минуте встречи Черышев придержал за футболку Виталия Денисова, который собирался вбросить мяч из аута, затем вступил в перепалку и был выдворен арбитром матча Сергеем Карасевым с тренерской скамейки.
Обновлено в 10:42
Футбол

Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Футбол

Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".
Обновлено в 10:30
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

В День защиты детей Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фотографии детей в соцсети.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей

Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 31 мая в 14:47
Кино

Кустурица планирует снять фильм о Чингисхане

Известный кинорежиссер Эмир Кустурица заявил о своих планах снять фильм, посвященный великому монгольскому завоевателю Чингисхану.
Обновлено в 11:33
Авто

Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva

Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

На сообщения о пропаже останков детей Николая II отреагировали в РПЦ

Обновлено в 09:53
Политика

Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова – Риббентропа

На сайте фонда «Историческая память» опубликовали сканы советского оригинала договора о ненападении между СССР и Германей от 23 августа 1939 года.
Обновлено вчера в 11:00
Наука

Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа

Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в российском регионе

На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов.
Обновлено в 10:57
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Авто

Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей

В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек

Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Собчак пристыдила Бузову и потребовала извинений

В одном из выпусков своей передачи Собчак рассказала, что один из модных дизайнеров, с которым она дружит, попросил ее передать Бузовой, чтобы она не носила куртку его бренда.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
Театры

Умер режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев

В Уфе на 61-м году жизни после болезни скончался заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 10:10
Происшествия

В Свердловской области при пожаре в квартире погибли пять человек

Обновлено в 10:46
Политика

США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Из-за взрыва на заводе в Дзержинске повреждено 13 школ и 70 детсадов

Из-за серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе «Кристалл» в Нижегородской области повреждены 261 квартира, 13 школ и 70 детских садов.
Обновлено вчера в 13:01
Транспорт

В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы

Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 09:05
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Теннис

Федерер обыграл Майера и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

В матче четвертого круга «Ролан Гаррос» Федерер, занимающий 3-е место в рейтинге ATP, одержал победу над 68-й ракеткой мира, Леонардо Майером из Аргентины.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

У турецкого «Фантома» развалилось шасси при посадке

Обновлено в 06:51
Политика

Савченко считает, что Украина проиграла бой за Донбасс

В интервью телеканалу NewsOne Савченко назвала "проигранным боем" Украины выдачу российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР, а также уход гривны с этих территорий.
Обновлено в 04:35
Авто

Где в России лучше всего продаются новые пикапы

За январь—апрель 2019 года в России было продано 3 тысячи новых пикапов.
Обновлено в 05:00
Гаджеты

Apple может отказаться от iTunes

По предварительным данным, для замены iTunes будут выпущены приложения Music, TV и Podcasts.
Обновлено 31 мая в 22:52
Политика

В Харькове снесли бюст маршала Жукова

Националисты повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, передает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Пир заключенных в орловской колонии проверят прокуратура и ФСИН

Обновлено в 05:53
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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