Отец Неймара ответил на обвинения сына в изнасилованииProstoProSport 00:30

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара Неймар да Силва прокомментировал информацию об обвинении сына в совершении изнасилования.

Отец Неймара ответил на обвинения сына в изнасиловании

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