Футбол
Отец Неймара ответил на обвинения сына в изнасилованииProstoProSport 00:30
Отец нападающего «ПСЖ» Неймара Неймар да Силва прокомментировал информацию об обвинении сына в совершении изнасилования.
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Общество
Названы самые распространенные нарушения на ЕГЭ
Отмечается, что использование шпаргалок и средств связи являются наиболее распространенными нарушениями.
Обновлено в 10:48
Футбол
Дмитрий Черышев удален в матче против «Крыльев Советов»
На 41-й минуте встречи Черышев придержал за футболку Виталия Денисова, который собирался вбросить мяч из аута, затем вступил в перепалку и был выдворен арбитром матча Сергеем Карасевым с тренерской скамейки.
Обновлено в 10:42
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".
Обновлено в 10:30
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
В День защиты детей Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фотографии детей в соцсети.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей
Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 31 мая в 14:47
Кино
Кустурица планирует снять фильм о Чингисхане
Известный кинорежиссер Эмир Кустурица заявил о своих планах снять фильм, посвященный великому монгольскому завоевателю Чингисхану.
Обновлено в 11:33
Авто
Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva
Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова – Риббентропа
На сайте фонда «Историческая память» опубликовали сканы советского оригинала договора о ненападении между СССР и Германей от 23 августа 1939 года.
Обновлено вчера в 11:00
Наука
Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа
Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в российском регионе
На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов.
Обновлено в 10:57
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Авто
Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей
В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек
Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Собчак пристыдила Бузову и потребовала извинений
В одном из выпусков своей передачи Собчак рассказала, что один из модных дизайнеров, с которым она дружит, попросил ее передать Бузовой, чтобы она не носила куртку его бренда.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Театры
Умер режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев
В Уфе на 61-м году жизни после болезни скончался заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 10:10
Политика
США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Из-за взрыва на заводе в Дзержинске повреждено 13 школ и 70 детсадов
Из-за серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе «Кристалл» в Нижегородской области повреждены 261 квартира, 13 школ и 70 детских садов.
Обновлено вчера в 13:01
Транспорт
В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы
Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 09:05
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Теннис
Федерер обыграл Майера и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
В матче четвертого круга «Ролан Гаррос» Федерер, занимающий 3-е место в рейтинге ATP, одержал победу над 68-й ракеткой мира, Леонардо Майером из Аргентины.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
У турецкого «Фантома» развалилось шасси при посадке
Обновлено в 06:51
Политика
Савченко считает, что Украина проиграла бой за Донбасс
В интервью телеканалу NewsOne Савченко назвала "проигранным боем" Украины выдачу российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР, а также уход гривны с этих территорий.
Обновлено в 04:35
Авто
Где в России лучше всего продаются новые пикапы
За январь—апрель 2019 года в России было продано 3 тысячи новых пикапов.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Apple может отказаться от iTunes
По предварительным данным, для замены iTunes будут выпущены приложения Music, TV и Podcasts.
Обновлено 31 мая в 22:52
Политика
В Харькове снесли бюст маршала Жукова
Националисты повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, передает ТАСС.
Обновлено в 08:03