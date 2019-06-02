Спорт

Отец Неймара ответил на обвинения сына в изнасилованииProstoProSport 00:30

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара Неймар да Силва прокомментировал информацию об обвинении сына в совершении изнасилования.
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Неймар опроверг обвинения в изнасиловании

Российская газета03:06

Отец Неймара – об обвинении сына в изнасиловании: секс был по обоюдному согласию

Чемпионат02:24

Отец Неймара об обвинении в изнасиловании: «Сын подвергся шантажу. Секс был по обоюдному согласию»

Sports.ruвчера в 23:27

Отец Неймара ответил на обвинения сына в изнасиловании

ProstoProSport00:30

«Это ловушка»: отец Неймара об обвинениях сына в изнасиловании

ТК Звездавчера в 21:15

Отец Неймара – об обвинении в изнасиловании: Если нужно показать переписку сына с этой женщиной, мы покажем

Спорт день за днем04:34
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Футбол

«Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА

Обновлено вчера в 17:22
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Наука

Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине

Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход

В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Бывший глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков отрицает свою причастность к убийству заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 00:47
Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено 31 мая в 04:21
Наука

Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года

Обновлено в 03:36
Происшествия

Под Краснодаром пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

На железнодорожном перегоне под Краснодаром 1 июня пассажирский поезд Адлер — Нижневартовск сбил находящийся на путях грузовик Инцидент произошел около 15 часов на перегоне Шеджий — Энем-2, на территории Адыгеи.
Обновлено вчера в 09:54
Гаджеты

Qualcomm готовит чипсет Snapdragon 7cx для ноутбуков с Windows 10

Одна из крупнейших проблем, сдерживающих появление ноутбуков с Windows 10 на процессорах ARM, — это их цена.
Обновлено в 07:21
Наука

Сенсорная перчатка позволит роботам распознавать вещи на ощупь

Группа инженеров под руководством Субраманиана Сундарама (Subramanian Sundaram) из MIT создала недорогую сенсорную перчатку, позволяющую нейронной сети распознавать вес и форму предмета.
Обновлено 31 мая в 07:07
Технологии

Redmi троллит OnePlus на рекламных щитах

Чаще всего троллингом на рекламных щитах занимаются производители автомобилей, но и изготовители смартфонов тоже нет-нет да и порадуют простого обывателя.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Пожар в павильоне «Рыболовство» на ВДНХ потушен

Обновлено в 06:14
Политика

МИД РФ ответил на претензии Киева, заявленные в суде ООН

На Смоленской площади напомнили, что 3−7 июня в Гааге состоятся слушания по делу «Украина против Российской Федерации», которое инициировано Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Обновлено в 08:04
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Гаджеты

В Китае начали сокращать производство смартфонов Huawei

Китайский завод Foxconn сокращает производство смартфонов Huawei – были остановлены несколько линий с телефонами этой марки, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:05
Политика

В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова

В Харькове представители радикальных националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову и повалили бюст полководца на землю.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

Украинские военные в рамках учений отбили атаку морского десанта на побережье Азовского моря.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Четверо детей стали жертвами пожара в Свердловской области

Четыре ребёнка погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Богдановиче Свердловской области.
Обновлено в 07:12
Общество

Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года

По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Канисарес осудил смертельное ДТП с участием Рейеса

Бывший испанский голкипер Сантьяго Канисарес осудил смертельное ДТП с участием футболиста Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 07:35
Политика

Познер попал в базу «Миротворца»

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:41
Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
Спорт

Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Общество

Более 100 школьников удалили с ЕГЭ за мобильники и шпаргалки

За первую неделю основной волны ЕГЭ уже более 100 участников экзамена попались на мобильниках и шпаргалках.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Пострадавшим при взрыве в Дзержинске выплатят по 150 тысяч рублей

Обновлено в 07:58
Единоборства

Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу

Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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