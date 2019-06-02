Футбол

Отец Неймара ответил на обвинения сына в изнасилованииProstoProSport 00:30

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара Неймар да Силва прокомментировал информацию об обвинении сына в совершении изнасилования.
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Отец Неймара ответил на обвинения футболиста в изнасиловании: "Все было по согласию!"

Накануне.Ru03:35

Отец Неймара – об обвинении сына в изнасиловании: секс был по обоюдному согласию

Чемпионат02:24

Отец Неймара ответил на обвинения сына в изнасиловании

ProstoProSport00:30

Отец Неймара – об обвинении в изнасиловании: Если нужно показать переписку сына с этой женщиной, мы покажем

Спорт день за днем04:34

«Это ловушка»: отец Неймара об обвинениях сына в изнасиловании

ТК Звездавчера в 21:15

Отец Неймара об обвинении в изнасиловании: «Сын подвергся шантажу. Секс был по обоюдному согласию»

Sports.ruвчера в 23:27
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Общество

Мэр Анапы отказался платить за услуги Анастасии Волочковой

Обновлено 30 мая в 15:33
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

В Венеции круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом

Пять человек пострадали при столкновении круизного лайнера и туристического теплохода в венецианском канале Джудекка, сообщает информагентство AGI.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено в 03:34
Политика

Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу

Антимонопольный комитет Украины ранее предупредил жителей страны, что из-за ограничений поставок из России могут вырасти цены на бензин.
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Единоборства

Уайлдер высказался о поражении Джошуа

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:11
Происшествия

Ураган обрушил крышу сцены на украинском рок-фестивале

Рок-фестиваль Kozak Fest, который проходил в Днепропетровской области Украины, пришлось отменить из-за урагана.
Обновлено в 04:27
Политика

В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник

В Омске на 78-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Алексей Казанник, известный российский юрист, политик, в 1993-1994 годах возглавлявший Генеральную прокуратуру РФ.
Обновлено в 04:30
Политика

Владимира Познера внесли в базу «Миротворец»

Украинский сайт «Миротворец» включил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 2 мая.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Миссия ООН: полиция Косова применила силу чрезмерно и неоправданно

Косовский спецназ во время вторжения на север сербского края 28 мая применил силу чрезмерно и неоправданно.
Обновлено в 01:35
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес

В Сети появились редкие фото Анджелины Джоли в детстве

В соцсетях появились фотографии совсем юной актрисы Анджелины Джоли.
Обновлено в 00:39
Гаджеты

Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США

Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89

Обновлено в 03:20
Происшествия

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17
Происшествия

После взрывов на оборонном заводе в Дзержинске нужно восстанавливать 150 социальных объектов

По уточненным данным правительства Нижегородской области, пострадали 89 человек: из них 44 – сотрудники завода, остальные – жители города, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено вчера в 10:29
Политика

В США хотят ввести пять видов санкций против «Северного потока-2»

На рассмотрение конгресса США внесен законопроект о введении санкций в отношении компаний, предоставляющих страховку судам, которые занимаются укладкой газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 00:07
Происшествия

Взрывы на заводе в Дзержинске разрушили пять зданий

В результате трех взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области оказались полностью разрушены пять зданий, в том числе три склада с готовой продукцией.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

Обновлено вчера в 14:06
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.
Обновлено вчера в 13:27
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала на благотворительность выигрыш в шоу «Голос. Дети»

Как сообщает 1 июня ТАСС, на благотворительном концерте по Дню защиты детей Вавилов рассказал, что Абрамова подписала договор, по которому она передала фонду выигранный ею миллион.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

Сброшенный из окна смеситель убил 8-летнюю девочку на Урале

Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Израиль показал видео ракетного удара по Сирии

Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
Общество

Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров

Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

Глава Социал-демократической партии Германии ушла в отставку

Председатель социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку.
Обновлено в 05:12
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие

Двое мирных жителей ранены в Донбассе из-за обстрелов со стороны ВСУ

Обновлено вчера в 16:16
Общество

В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника

"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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