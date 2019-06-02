Отец Неймара ответил на обвинения сына в изнасилованииProstoProSport 00:30

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара Неймар да Силва прокомментировал информацию об обвинении сына в совершении изнасилования.

Отец Неймара ответил на обвинения сына в изнасиловании

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Происшествия В Венеции круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом Пять человек пострадали при столкновении круизного лайнера и туристического теплохода в венецианском канале Джудекка, сообщает информагентство AGI.

Политика Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу Антимонопольный комитет Украины ранее предупредил жителей страны, что из-за ограничений поставок из России могут вырасти цены на бензин.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

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Происшествия Ураган обрушил крышу сцены на украинском рок-фестивале Рок-фестиваль Kozak Fest, который проходил в Днепропетровской области Украины, пришлось отменить из-за урагана.

Политика В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник В Омске на 78-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Алексей Казанник, известный российский юрист, политик, в 1993-1994 годах возглавлявший Генеральную прокуратуру РФ.

Политика Владимира Познера внесли в базу «Миротворец» Украинский сайт «Миротворец» включил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 2 мая.

Происшествия Миссия ООН: полиция Косова применила силу чрезмерно и неоправданно Косовский спецназ во время вторжения на север сербского края 28 мая применил силу чрезмерно и неоправданно.

Спорт СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.

Гаджеты Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.

Происшествия Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.

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Происшествия В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.

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Происшествия Взрывы на заводе в Дзержинске разрушили пять зданий В результате трех взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области оказались полностью разрушены пять зданий, в том числе три склада с готовой продукцией.

Общество Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.

Шоу-бизнес Дочь Алсу отдала на благотворительность выигрыш в шоу «Голос. Дети» Как сообщает 1 июня ТАСС, на благотворительном концерте по Дню защиты детей Вавилов рассказал, что Абрамова подписала договор, по которому она передала фонду выигранный ею миллион.

Армия и оружие Израиль показал видео ракетного удара по Сирии Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.

Общество Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.

Авто Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.