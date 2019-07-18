Отец бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара вылетел в Турин для встречи со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Ператичи. Об этом сообщает Mundo Depotrivo.

Отец Неймара отправился на встречу с представителями «Ювентуса»

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