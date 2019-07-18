Футбол
Отец Неймара отправился на встречу с представителями «Ювентуса»Bookmaker-ratings.ru 18:01
Отец бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара вылетел в Турин для встречи со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Ператичи. Об этом сообщает Mundo Depotrivo.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:34, Вашингтон
Армия и оружие
Пентагон рассказал о последствиях исключения Турции из программы F-35
Обновлено в 15:41
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Общество
В России выросла убыль населения
Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек.
Обновлено в 05:36
Политика
Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью
Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».
Обновлено в 18:08
Авто
Обновленный Hyundai Solaris рассекречен на фото
Китайские СМИ опубликовали первые фотографии рестайлингового бюджетника Hyundai Verna, известного в России под названием Solaris.
Обновлено в 04:27
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Происшествия
На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел
Расследование уголовных дел продолжается.
Обновлено в 03:51
Политика
Появились новые свидетели в деле о крушении MH17
В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.
Обновлено в 14:21
Гаджеты
Xiaomi начала сбор средств на электрическую отвертку Mijia Electric Screwdriver — за час объем заказов превысил 10 000 штук
Обновлено в 06:15
Политика
Посол Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
"Американская сторона развязала против нас визовую войну", - подчеркнул российский дипломат.
Обновлено в 17:36
Общество
Вывезенная в Чечню москвичка назвала причину побега из дома
Обновлено в 17:51
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
Политика
Зеленский рассказал, кому доверяет
Обновлено в 14:21
Наука
Система ЭРА-ГЛОНАС научится распознавать голосовые команды
Российская система экстренного реагирования при ДТП ЭРА-ГЛОНАС научится распознавать голосовые команды.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Сегодня логотип Apple знает почти каждый человек на планете.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению
Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская»
Для розыска неизвестного, устроившего стрельбу на проспекте Андропова, в Москве был введен план «Перехват».
Обновлено в 12:06
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Москву и Петербург признали самыми загрязненными российскими городами
Москва и Петербург заняли первые строчки рейтинга российских городов, воздух которых наиболее загрязнен диоксидом азота (NO2).
Обновлено в 11:39
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика
Мадуро в этом году посетит Россию
Обновлено в 14:50
Интернет
Вирусное приложение FaceApp вызвало серьезные вопросы о приватности
Приложение FaceApp, позволяющее с помощью нейросетей манипулировать фотографиями, обрело вторую жизнь, став вирусным среди западных звезд.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Мужчина умер после купания в море
В городе Дестин, стоящем на берегу Мексиканского залива в штате Флорида, пожилой мужчина заразился в море смертоносной бактерией, после чего умер.
Обновлено в 01:00
Политика
Оценена вероятность отставки Меркель из-за приступов дрожи
Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается уходить в отставку из-за состояния здоровья.
Обновлено в 15:37
Кино
Последним фильмом Квентина Тарантино может стать «Звездный путь»
Сообщается, что у Тарантино есть определенная цель. Режиссер планировал снять 10 фильмов до того, как завершит карьеру кинорежиссера.
Обновлено в 03:27
Экономика
Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла
Законопроект об отмене льгот для пальмового масла намерены внести в Госдуму завтра, 18 июля.
Обновлено в 15:21
Авто
Renault инвестирует в китайского производителя электромобилей
Французская компания Renault инвестирует 145 млн долл. в подразделение китайской Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) — JMEV, которое специализируется на производстве электромобилей.
Обновлено в 07:26