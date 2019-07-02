Отец нападающего "ПСЖ" Неймара опроверг информацию о поездке в "Барселону" для переговоров о переходе сына в каталонский клуб. Ранее сообщалось, что 27-летний бразилец не покинет парижан в летнее трансферное окно.

Отец Неймара опроверг информацию о переговорах с «Барселоной»

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