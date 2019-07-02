Футбол
Отец Неймара опроверг информацию о переговорах с «Барселоной»Спорт-Экспресс 03:53
Отец нападающего "ПСЖ" Неймара опроверг информацию о поездке в "Барселону" для переговоров о переходе сына в каталонский клуб. Ранее сообщалось, что 27-летний бразилец не покинет парижан в летнее трансферное окно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:33, Вашингтон
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 08:51
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено вчера в 22:38
Спорт
Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге
Екатеринбург официально стал местом проведения в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады. Такое решение было принято 2 июля в Неаполе.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке
Обновлено в 08:10
Происшествия
В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
Обновлено в 06:59
Футбол
Клаудио Маркизио ушел из «Зенита»
«Зенит» прощается с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио.
Обновлено в 02:31
Происшествия
ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие
Ополченцы ДНР отбили атаку украинских диверсантов
Безсонов отметил также, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки в ДНР один человек погиб, четверо пострадали.
Обновлено в 09:21
Здоровье
Второй этап профилактики заболеваний животных начался в Подмосковье
В Московской области проходит второй этап профилактики заболеваний животных, в том числе вакцинация и раскладка вакцины для диких животных, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Армия и оружие
На Кипре упала и взорвалась российская ракета
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия
Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео
В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Политика
Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Орбакайте и Киркоров с детьми побывали в Диснейленде
Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте вместе с детьми провели день в знаменитом парке Walt Disney World в Орландо.
Обновлено в 07:22
Футбол
Защитник «Зенита» Новосельцев продолжит карьеру в «Сочи»
Защитник петербургского "Зенита" Иван Новосельцев перешел в футбольный клуб "Сочи", сообщается в официальном аккаунте сочинской команды в Twitter.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Охранник магазина задушил подозреваемого в краже покупателя
В Подмосковье в одном из продуктовых магазинов охранник задушил покупателя, которого подозревали в краже.
Обновлено в 05:21
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Общество
Мособлдума рассмотрит 4 июля законы о соцподдержке подмосковных семей
Московская областная дума планирует рассмотреть 4 июля законопректы, направленные на социальную поддержку жителей Подмосковья, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
Обновлено в 04:19
Хоккей
Панарин перешел в «Рейнджерс» с рекордным для россиян контрактом
Обновлено вчера в 13:13
Космос
Первый не пошел: почему 200 тыс. человек хотели, но не улетели с Земли
Гораздо любопытнее, почему 200 тыс. человек (население крупного российского районного или даже небольшого областного центра) согласились заплатить любые деньги за то, чтобы навсегда улететь с Земли.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Шария зарегистрировали кандидатом на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во исполнение решения суда зарегистрировала украинского журналиста и видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду, сообщает во вторник агентство УНИАН.
Обновлено в 09:07
Общество
Роскачество исследовало мультизерновой хлеб
Специалисты отдают предпочтение мультизерновому хлебу, однако предупреждают о повышенном содержании соли в продукте Эксперты Роскачества исследовали мультизерновой хлеб и отдали ему предпочтение по сравнению с обыкновенным хлебом, однако предупредили о повышенном содержании соли в продукте, говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 02:39
Гаджеты
Росстат впервые за 20 лет обновил сайт
Действующий портал Росстата был запущен ровно 20 лет назад — в 1999 году.
Обновлено в 08:21