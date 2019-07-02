Футбол
Отец Неймара опроверг информацию о переговорах с «Барселоной»Спорт-Экспресс 03:53
Отец нападающего "ПСЖ" Неймара опроверг информацию о поездке в "Барселону" для переговоров о переходе сына в каталонский клуб. Ранее сообщалось, что 27-летний бразилец не покинет парижан в летнее трансферное окно.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:32, Вашингтон
Политика
Зеленский отправился с визитом в Канаду
Обновлено вчера в 07:19
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Экономика
СМИ-Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по сбору зерна в 19г в 118 млн т
В 2018 году урожай зерна в РФ снизился относительно рекордного 2017 года - до 113,2 миллиона тонн, включая пшеницы - 72,136 миллиона тонн.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Британку высадили из самолета за слишком глубокое декольте
Обновлено вчера в 21:47
Авто
Hyundai расширила действие программы «Кредитные каникулы»
Как отмечается, программа «Кредитные каникулы» позволяет не вносить ежемесячные платежи по кредиту в течение первых трех месяцев с момента заключения кредитного договора без смещения графика платежей и при этом пользоваться новым автомобилем Hyundai.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Турция захотела приобрести российские самолеты вместо F-35
Обновлено вчера в 16:24
Авто
Топ-10 самых дорогих машин на российском рынке возглавил Порше 911 GT
Со 2 по 4 места заняли три модели Mercedes-Benz – внедорожник G-Класс (12,28 млн рублей), представительский седан Mercedes-Maybach S-Class (10,15 млн рублей) и кабриолет SL-Класс (9,57 млн рублей).
Обновлено в 02:09
Экономика
Budweiser готовится провести крупнейшее IPO нынешнего года
Budweiser Brewing Company намерена привлечь в ходе IPO миноритарной доли в своем азиатско-тихоокеанском бизнесе (Budweiser APAC) как минимум $8,3 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на документацию предстоящего листинга на Гонконгской бирже.
Обновлено в 05:32
Общество
В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства
"К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Бетонная плита упала с девятого этажа на биотуалеты и убила россиян
Обрушение плиты произошло 21 декабря 2018 года на месте строительства жилого комплекса «Философия» в 1-м Предпортовом проезде, 11, литера А. Как установил суд, мастер Олег Звягинцев не проследил за креплением на стене, из-за чего рухнула конструкция с бетоном и арматурой.
Обновлено в 05:50
Транспорт
Компании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию
Со 2 июля авиаперевозчики «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию.
Обновлено в 02:00
Общество
ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы
Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Транспорт
Минтранс хочет ввести жесткие правила для водителей системы BlaBlaCar
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено вчера в 11:40
Спорт
Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023
Обновлено в 04:47
Транспорт
В метро Москвы перестали работать автоматы по продаже билетов
В работе автоматов по продаже билетов и пополнению проездных в московском метро возник сбой.
Обновлено в 04:58
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Общество
Павел Глоба рассказал об опасных днях июля
Российский астролог Павел Глоба сообщил о том, каких трудностей нужно остерегаться представителям всех знаков зодиака в течение июля и как с ними справиться.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Суд в Кемерове объединил два дела о пожаре в «Зимней вишне»
Сегодня Заводский районный суд объединил уголовное дело начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина, который руководил тушением пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", с другим делом, обвиняемыми по которому проходят семь человек.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Происшествия
Произошел взрыв на детской площадке в Днепропетровской области Украины
По сообщениям РИА Новости, шестеро подростков получили ранения после взрыва предмета неустановленного назначения на игровой площадке в Днепропетровской области Украины.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
В Петербурге автоледи прокатила на капоте молодого человека
Инцидент произошел утром во вторник, 2 июля В Санкт-Петербурге автоледи прокатила молодого человека на капоте своей машины, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Обновлено в 06:00
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Путешествия
Власти Крыма отчитались о 2,2 млн туристов с начала года
С начала 2019 года в Крыму отдохнули свыше 2,2 млн туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Экс-полковник полиции из Ростова сбежала от следствия в Грузию
Бывшая начальница отдела дознания ОП №7 Пролетарского района Ростова Наталья Разумная, подозреваемая в мошенничестве и фальсификации уголовных дел, скрылась от следствия в Грузии, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах сайт 1Rnd.ru.
Обновлено в 05:46