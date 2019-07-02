Футбол
Отец Неймара опроверг информацию о переговорах с «Барселоной»Спорт-Экспресс 03:53
Отец нападающего "ПСЖ" Неймара опроверг информацию о поездке в "Барселону" для переговоров о переходе сына в каталонский клуб. Ранее сообщалось, что 27-летний бразилец не покинет парижан в летнее трансферное окно.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Политика
Путин отменил участие в форуме «Реки России» для встречи с Шойгу
Президент России Владимир Путин решил отказаться от участия в туристическом форуме «Реки России», который пройдет сегодня, 2 июля, в Тверской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:19
Политика
Путин поручил проанализировать норму КоАП об оскорблениях в Интернете
Российский президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с МВД и Роскомнадзором провести анализ правоприменительной практики возбуждения административных дел об оскорблении государства в Интернете.
Обновлено в 10:59
Общество
В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Новосельцева
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
На Кипре упала и взорвалась российская ракета
Обновлено вчера в 06:46
Экономика
Суд признал банкротом производителя водки «Путинка»
Предприятие выпускало также водку «Старая Москва» и «Столичная». О решении Арбитражного суда Московской области сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции
Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
На Украине во время тренировочного полета разбился самолет
Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Политика
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Число отравившихся шавермой в Петербурге выросло до 53
Число отравившихся шавермой в ресторане «ЕвроКебаб» в Санкт-Петербурге возросло до 53 человек.
Обновлено в 10:02
Футбол
Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»
Обновлено в 05:39
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 10:41
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Кино
Баз Лурман выбирает актера на роль Элвиса Пресли
Режиссер Баз Лурман определился с шорт-листом претендентов на главную роль в его новом фильме об Элвисе Пресли.
Обновлено в 07:16
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
В России одобрены законопроекты об электронных трудовых книжках
Комиссия Кабмина РФ по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов, предусматривающих введение электронных трудовых книжек, сообщает пресс-служба Кабинета министров РФ.
Обновлено в 12:28
Политика
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Происшествия
«Дело Голунова» передали из МВД в СК
Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).
Обновлено в 06:43
Хоккей
Зарипов открыл бутылку воды броском шайбы
Обновлено в 11:16
Спорт
WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга
В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Из России полковник полиции сбежала в Грузию
Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.
Обновлено в 11:23
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07