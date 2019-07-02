Футбол

Отец Неймара опроверг информацию о переговорах с «Барселоной»Спорт-Экспресс 03:53

Отец нападающего "ПСЖ" Неймара опроверг информацию о поездке в "Барселону" для переговоров о переходе сына в каталонский клуб. Ранее сообщалось, что 27-летний бразилец не покинет парижан в летнее трансферное окно.
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Отец Неймара не собирается лететь в Барселону для переговоров о переходе сына

Sport24.ru03:07

Отец Неймара опроверг информацию о переходе игрока в «Барсу»

Газета.Ru05:22

Отец Неймара: не собираюсь отправляться в Барселону для ведения переговоров

Чемпионат02:10

Отец Неймара опроверг информацию о переговорах с «Барселоной»

Спорт-Экспресс03:53

Отец Неймара: «Не собираюсь лететь в Барселону ради ведения переговоров»

Sportbox.RU02:50

Отец Неймара: «Не собираюсь лететь в Барселону ради ведения переговоров»

Матч ТВ02:50

Отец Неймара не подтвердил информацию о переговорах с «Барселоной»

News.ru04:03
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