Футбол

Отец Неймара опроверг информацию о переговорах с «Барселоной»Спорт-Экспресс 03:53

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Отец нападающего "ПСЖ" Неймара опроверг информацию о поездке в "Барселону" для переговоров о переходе сына в каталонский клуб. Ранее сообщалось, что 27-летний бразилец не покинет парижан в летнее трансферное окно.
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Отец Неймара опроверг информацию о переговорах с «Барселоной»

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