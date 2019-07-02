Футбол
Отец Неймара опроверг информацию о переговорах с «Барселоной»Спорт-Экспресс 03:53
Отец нападающего "ПСЖ" Неймара опроверг информацию о поездке в "Барселону" для переговоров о переходе сына в каталонский клуб. Ранее сообщалось, что 27-летний бразилец не покинет парижан в летнее трансферное окно.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:56, Вашингтон
Общество
Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля
Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Обновлено в 03:54
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Воронежской области
Три человека погибли в ДТП в городе Лиски Воронежской области, еще один госпитализирован, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:28
Транспорт
Причиной отмены рейсов в Чехию стали условия пролета над Сибирью
Причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов, сообщил РБК источник в правительстве.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Авто
Chevrolet NIVA получила обновление
Автопроизводитель испытал и провел обновление программного обеспечения электронного блока управления двигателем с целью дальнейшего улучшения потребительских свойств внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 08:57
Здоровье
В Пензе вырастет зарплата сотрудников станции скорой медпомощи
Достигнута договоренность о поэтапном решении вопросов, связанных с повышением зарплаты различным категориям персонала Пензенской областной станции скорой медпомощи.
Обновлено в 01:22
Экономика
Сменился генеральный директор «Транснефть-Дружбы»
Новым генеральным директором "Транснефть-Дружба" вместо Олега Богомолова с 25 июня назначен Роман Камозин, следует из списка аффилированных лиц НМТП, входящего в группу "Транснефть".
Обновлено в 03:53
Хоккей
Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом
Обновлено вчера в 16:01
Путешествия
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
Туристический поток в Крым за первые 6 месяцев 2019 года превысил 2,2 миллиона человек – на 11% больше уровня прошлого года, из них более 200 тысяч туристов приехали из Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 04:41
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
В Оренбуржье тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка
В Бузулуке амурская тигрица из зоопарка ранила молодого человека, пытавшегося украсть тигренка.
Обновлено в 04:25
Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 14
Из-за сильных дождей и подъема воды в реках в Иркутской области затопило 83 населенных пункта в нескольких районах.
Обновлено в 03:03
Авто
Опубликованы официальные снимки нового Honda e
На сайте издания 32cars.ru появились свежие снимки электрокара Honda e в ярко-зеленом окрасе.
Обновлено в 04:47
Спорт
Екатеринбург выбрали столицей летней Универсиады-2023
Обновлено в 04:40
Общество
В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Калининграде задержали врача по обвинению в убийстве младенца
Реаниматолог получила обвинения в убийстве и, по версии следствия, сделала это по указанию своего начальника, исполняющей обязанности главврача Елены Белой.
Обновлено вчера в 08:55
Экономика
Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда
В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.
Обновлено в 04:29
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Общество
ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы
Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Авто
Доля электромобилей на рынке Норвегии растет благодаря Tesla
Обновлено в 04:21
Спорт
Жулин: хочу поставить Медведевой блюз с русской душой
Обновлено в 04:45
Политика
Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой
Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя конфликт между министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и президентом страны Владимиром Зеленским, назвал последнего невеждой.
Обновлено в 04:30
Политика
Трамп пообещал показать танки в Вашингтоне на День независимости США
Использование военной техники может обойтись властям в крупную сумму, указало издание, отметив, что час полета F-35 обходится в $30 тыс. Трамп, занявший пост президента 20 января 2017 года, уже несколько раз заявлял о намерении организовать в Вашингтоне в День независимости парад с участием военной техники, подобный тому, что проводится ежегодно 14 июля в Париже на Елисейских полях.
Обновлено в 01:43
Общество
В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства
"К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Обновлено в 04:37
Политика
Грузия отозвала своего посла с Украины
Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено вчера в 16:42
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34