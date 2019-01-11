Футбол
Отец и агент нападающего ПСЖ Неймара опроверг информацию испанских СМИ о попытках своего сына вернуться в Барселону. Ранее сообщалось, что бразильский форвард пять раз звонил в каталонский клуб, пытаясь вернуться.
Советский спорт10:28
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
Космос
SpaceX проведет масштабные сокращения
Компания SpaceX намерена уволить 10% своих сотрудников, сообщает Los Angeles Times.
Обновлено в 21:41
Происшествия
Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.
Обновлено в 20:15
Кино
Серебренников получил премию «Белый слон» как лучший режиссёр
Обновлено в 22:11
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Якутске
В результате пожара в многоквартирном жилом доме по улице Семена Данилова в Якутске погиб один человек.
Обновлено в 20:46
Происшествия
16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке
16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке. 14 из них госпитализировали сотрудники скорой помощи.
Обновлено в 07:39
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля
Обновлено в 17:12
Спорт
Пятый этап ралли «Дакар» не был завершен из-за сильного тумана
Часть пятого этапа ралли- марафона "Дакар" была отменена из-за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба ралли-марафона.
Обновлено в 19:50
Музыка
Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
Обновлено в 11:28
Гаджеты
WSJ: Apple представит три модели iPhone осенью 2019 года
Обновлено в 07:03
Энергетика
Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции
Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 15:52
Происшествия
В Бельгии погиб участник акции протеста «жёлтых жилетов»
В Бельгии во время акции протеста местных «жёлтых жилетов» в результате наезда грузового автомобиля погиб демонстрант.
Обновлено в 20:47
Космос
Появилось видео посадки китайского спутника на обратную сторону Луны
В Сети появилось видеозапись мягкой посадки китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже
Сообщается, что сотрудники ABW также провели обыски в домах подозреваемых, кроме того, были изъяты документы в офисах Huawei и фирме Orange, на которую в последнее время работал Петр Д. Сообщается, что оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу.
Обновлено в 04:08
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next
Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Здание Павелецкого вокзала в Москве проверяют из-за угрозы взрыва
Полицейские проверяют здание Павелецкого вокзала в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 13:08
Политика
Союз журналистов Германии призвал не выдавать лицензию RT Deutsch
Союз журналистов Германии опубликовал на своем сайте призыв к надзорным органам об отказе в выдаче лицензии немецкоязычному проекту Russia Today.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС
На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107.
Обновлено в 12:40
Политика
Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы
Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Близкий к Карлосу Гону исполнительный директор Nissan ушел в отставку
Близкий к экс-главе автоконцерна Nissan Карлосу Гону исполнительный директор Хосе Муньос ушел в отставку, сообщило агентство Киодо.
Обновлено в 22:14
Политика
Трамп опубликовал фото стены на границе с Мексикой
Обновлено в 20:12
Спорт
Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
Обновлено в 10:05
Политика
На Украине рассказали о «серьезной опасности» Крымского моста
Министр по "вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Вадим Черныш в интервью "Обозревателю" заявил о многочисленных нарушениях при строительстве Крымского моста, из-за чего якобы конструкция моста очень ненадежная и опасная.
Обновлено в 19:16
Общество
В Госдуме предлагают приравнять системы нагревания табака к сигаретам
По словам Чернышова, в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не горит табак, однако выделяются химические вещества, которые образуются в результате курения, как и в обычных сигаретах.
Обновлено вчера в 23:34
Финансы
Сбербанк повысит ставки по ипотеке
Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1%-1,5%. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 05:15
Политика
Трамп отчитался о снижении цен на лекарства в США
Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп представил ряд предложений, направленных на снижение цен на лекарства, отпускаемые по рецептам врача.
Обновлено в 21:57
Происшествия
Пожар произошел в здании с кальянной в центре Москвы
В центре Москвы произошло возгорание в заведении, в котором располагалась кальянная. Пожар возник на первом этаже трехэтажного строения.
Обновлено в 22:15
Баскетбол
ЦСКА уступил «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги
Баскетболисты столичного ЦСКА уступили соперникам из тель-авивского "Маккаби" в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 14:31
Политика
В МИД прокомментировали ситуацию вокруг мирного договора с Японией
Для переговоров нужна рабочая атмосфера Захарова напомнила, в праздничные дни в МИД России были вынуждены пригласить посла Японии на фоне большого количества заявлении от японской стороны по мирному договору.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В СК рассказали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР
Обновлено в 07:39