Футбол
Неймар не явился на предсезонную подготовку ПСЖLiveSport.ru вчера в 13:53
Как говорится на официальном сайте футбольного клуба ПСЖ, клуб объявил на 8 июля общекомандный сбор, однако один из футболистов проигнорировал это сообщение. Отмечается, что бразильский вингер Неймар не прибыл в указанное место.
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Отец Неймара: «Мой сын приедет в расположение „ПСЖ“ 15 июля. Нет никакой драмы»
Sport.ruвчера в 15:58
Отец Неймара: «„ПСЖ“ знал о причинах неявки сына. Он вернется в команду 15 июля»
Матч ТВвчера в 15:21
Отец Неймара рассказал, что форвард приедет в расположение «ПСЖ» 15 июля и что клубу известно об том
Спорт-Экспрессвчера в 14:49
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Грузинского ведущего отстранили от работы за мат в адрес Путина
Телеведущего «Рустави-2» Георгия Габунию отстранили от работы на два месяца после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина в эфире, сообщается на сайте канала.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Китай выразил протест США из-за одобрения продажи вооружения Тайваню
Министерство иностранных дел Китая сделало представление США после одобрения Госдепартаментом продажи Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger на сумму более $2 млрд.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Россия проводит испытания боевого робота Маркер
Собраны и испытываются два экспериментальных образца, сообщил ТАСС глава Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.
Обновлено в 03:34
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 04:03
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
«Спорный контрагент в действительности услуги не оказывал и оказывать не мог, являлся технической компанией, созданной в офшорной юрисдикции для вывода денежных средств из оборота в Финляндии и в России», — отмечается в решении Арбитражного суда Москвы.
Обновлено вчера в 10:52
Путешествия
Стало известно, где нижегородцы отдыхают этим летом
Аналитики Яндекс.Путешествий выяснили, где этим летом отдыхают нижегородцы, какие страны и курорты стали модными среди россиян в последние годы и куда, наоборот, стали ездить меньше.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Кино
Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix
Согласно информации стрим-сервиса Netflix, третий сезон сериала «Очень странные дела» установил рекорд по просмотрам за первые четыре дня.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
На авиабазе «Хмеймим» обнаружен неизвестный истребитель
Следует уточнить, что в последнее время Сирия не использует свои истребители МиГ-21 для нанесения ударов по боевикам в провинциях Хама, Идлиб и Латакия, в связи с чем и возникли вопросы касательно появления подобного истребителя на российской военной авиабазе «Хмеймим»
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Дипломаты посетили задержанных после салюта в Минске россиян
Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили двух россиян, задержанных после взрыва фейерверков на салюте в Минске.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Три участника ИГ осуждены за попытку теракта в московском регионе
Московский окружной военный суд во вторник вынес приговор трем сторонникам "Исламского государства" (запрещено в России) за участие в террористическом сообществе, попытку теракта и вербовку сторонников.
Обновлено в 03:57
Общество
Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию
Испанское частное охранное агентство, которое занималось безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Один из входов на станцию метро «Девяткино» закрыли из-за ливня
В Петербург вновь пришли сильные дожди. Очевидцы сообщили о том, что на станции метро "Девяткино" случилась серьезная протечка из-за дождя.
Обновлено в 04:11
Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Экономика
Минск до конца июля хочет разместить в РФ облигации на 5-10 млрд руб
Белоруссия ранее говорила, что в течение двух лет хочет разместить в России бумаги на 30 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:49
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Участок красной ветки московского метро закроют на неделю
В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено вчера в 13:56
Футбол
Определились все четвертьфинальные пары Кубка Африки по футболу
По завершении всех матчей 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу стали известны все пары четвертьфинала турнира, 9 июля сообщается на сайте турнира.
Обновлено в 03:01
Общество
В Магадане начнут штрафовать за кормление голубей
Власти Магадана ввели штраф за кормление птиц в городе, заявил глава муниципального бюджетного учреждения «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
Британский самолёт-разведчик замечен над Крымом
Обновлено в 04:23
Общество
Сбербанк назвал страны с опасными для клиентов банкоматами
Сбербанк перечислил страны, при посещении которых россиянам следует проявлять осторожность при использовании банкоматов из-за риска скимминга.
Обновлено в 02:19
Общество
В бургерах из сетевых фастфудов нашли антибиотики
Роскачество проверило бургеры в кафе быстрого питания и обнаружило следы антибиотиков.
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Шоу-бизнес
Лолита Милявская опровергла слухи об аутизме дочери
Певица Лолита Милявская не подтвердила информацию о том, что у её дочери Евы в свое время диагностировали аутизм.
Обновлено в 04:18
Экономика
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Во Владивостоке предприниматель и бывший сотрудник ФСБ случайно раскрыли агента ФСБ
Предприниматели рассчитывали, что агент больше не появится на судне, отмечает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:10
Футбол
Балотелли может вернуться в АПЛ
Обновлено в 03:05