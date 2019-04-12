Футбол
Отец Неймара рассказал, останется ли его сын в «ПСЖ»Sport.ru 05:28
Неймар да Силва, отец и агент форварда "ПСЖ" Неймара, прокомментировал информацию о возможном уходе сына из парижского клуба. Бразилец заявил, что Неймар не планирует покидать команду.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:22, Ашберн
Музыка
Рэпер ST назвал виновных в развале «Ленинграда»
Известный российский рэпер ST (Александр Степанов) рассказал о причинах распада коллектива "Ленинград", частью которого музыкант стал в 2017 году.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
Канада пугает Россию подлодками в Черном море
Субмарины НАТО, пребывающие в настоящее время в Средиземном море, внезапно могут всплыть в Черном море.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Политика
Штаб Зеленского показал видео его встречи с Макроном в Париже
Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал видеозапись встречи шоумена с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже.
Обновлено в 13:09
Космос
Впервые сфотографированной черной дыре дали имя
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено в 14:20
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Музыка
В Кремле в День космонавтики исполнили песни Рогозина
Песню о космическом корабле "Буран" на стихи Рогозина в рамках празднования Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце исполнили Сергей Казак и группа "Наша тема".
Обновлено в 15:24
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Экономика
Бушмин стал самым состоятельным сенатором
По итогам опубликованных деклараций за 2018 год, самым обеспеченным оказался вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин с доходом 7,5 миллиона рублей.
Обновлено в 13:58
Авто
АвтоВАЗ прекращает поставки Lada в Европу
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada на европейский рынок.
Обновлено вчера в 19:06
Общество
Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад
Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Политика
AFP: Ассанж содержится в тюрьме особо строгого режима в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж содержится в тюрьме особо строгого режима Belmarsh на юго-востоке Лондона, передаёт AFP со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 13:24
Политика
Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «СТРАНА.ua» в Париже заявил, что у него нет уважения к украинскому лидеру Петру Порошенко.
Обновлено в 15:38
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Специалисты бразильской Клиники лечебной физкультуры CLINIMEX привлекли к эксперименту, продлившемуся с 2001 по 2016 год, 3878 спортсменов в возрасте 41-85 лет, из них 68% - мужчины, 5% - участники старше 80 лет.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана
Обновлено в 05:35
Футбол
Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»
Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.
Обновлено в 13:59
Политика
Порошенко обратился к Зеленскому с призывом не прятаться
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что призывает кандидата во втором туре выборов Владимира Зеленского участвовать в дебатах как 19 апреля, так и в другой день.
Обновлено в 15:05
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России
Обновлено в 13:35
Спорт
Пасхина завоевала золото ЧЕ по тяжёлой атлетике, у Мстиевой — серебро
Россиянка Ксения Пасхина завоевала золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Батуми (Грузия) в категории до 87 кг, ещё одна россиянка — Диана Мстиева — взяла серебро.
Обновлено в 16:10
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Недвижимость
Москва вошла в топ-10 городов мира по темпам роста цен на жилье
Эксперты отмечают, что за год цены на жилье выросли в 30 из 35 городов, вошедших в исследование. Самое дорогостоящее жилье продается в Азии.
Обновлено в 06:31
Кино
В сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»
Первый тизер заключительного эпизода новой трилогии «Звёздных войн» опубликован на YouTube.
Обновлено в 14:49
Кино
Фильм «Братство» Лунгина не покажут в российских кинотеатрах 9 мая
Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина, который ранее вызвал неоднозначную реакцию российских политиков, обсудили 12 апреля в Министерстве культуры, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:33
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Обновлено в 14:26
Экономика
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено в 13:30