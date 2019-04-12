Футбол

Отец Неймара рассказал, останется ли его сын в «ПСЖ»Sport.ru 05:28

Неймар да Силва, отец и агент форварда "ПСЖ" Неймара, прокомментировал информацию о возможном уходе сына из парижского клуба. Бразилец заявил, что Неймар не планирует покидать команду.
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Отец Неймара — о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: были уверены, что сын вернётся к 1/4 финала

Чемпионат17:14

Отец Неймара рассказал, останется ли его сын в «ПСЖ»

Sport.ru05:28

Отец Неймара: «Болельщики могут спать спокойно – сейчас он не собирается уходить из „ПСЖ“»

Sports.ru07:24

Отец: «Неймар не хочет уходить из „ПСЖ“. Болельщики могут спать спокойно»

Sport24.ru03:52

Отец Неймара: «Мой сын не хочет уходить из „ПСЖ“»

Спорт-Экспресс02:36

Неймар может вернуться к финалу Кубка Франции

Матч ТВ16:43

Агент: «Неймар не планирует покидать „ПСЖ“»

Евро-футбол.ру03:21
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Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Музыка

Рэпер ST назвал виновных в развале «Ленинграда»

Известный российский рэпер ST (Александр Степанов) рассказал о причинах распада коллектива "Ленинград", частью которого музыкант стал в 2017 году.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие

Канада пугает Россию подлодками в Черном море

Субмарины НАТО, пребывающие в настоящее время в Средиземном море, внезапно могут всплыть в Черном море.
Обновлено в 12:25
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Политика

Штаб Зеленского показал видео его встречи с Макроном в Париже

Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал видеозапись встречи шоумена с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже.
Обновлено в 13:09
Космос

Впервые сфотографированной черной дыре дали имя

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено в 14:20
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Музыка

В Кремле в День космонавтики исполнили песни Рогозина

Песню о космическом корабле "Буран" на стихи Рогозина в рамках празднования Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце исполнили Сергей Казак и группа "Наша тема".
Обновлено в 15:24
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Экономика

Бушмин стал самым состоятельным сенатором

По итогам опубликованных деклараций за 2018 год, самым обеспеченным оказался вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин с доходом 7,5 миллиона рублей.
Обновлено в 13:58
Авто

АвтоВАЗ прекращает поставки Lada в Европу

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada на европейский рынок.
Обновлено вчера в 19:06
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Политика

AFP: Ассанж содержится в тюрьме особо строгого режима в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж содержится в тюрьме особо строгого режима Belmarsh на юго-востоке Лондона, передаёт AFP со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 13:24
Политика

Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «СТРАНА.ua» в Париже заявил, что у него нет уважения к украинскому лидеру Петру Порошенко.
Обновлено в 15:38
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Специалисты бразильской Клиники лечебной физкультуры CLINIMEX привлекли к эксперименту, продлившемуся с 2001 по 2016 год, 3878 спортсменов в возрасте 41-85 лет, из них 68% - мужчины, 5% - участники старше 80 лет.
Обновлено в 06:03
Спорт

Самарин с ошибками исполнил произвольную программу на командном ЧМ

Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха призналась, что муж ревновал ее к Юрию Гагарину

Обновлено в 14:00
Происшествия

Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана

Обновлено в 05:35
Футбол

Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»

Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.
Обновлено в 13:59
Политика

Порошенко обратился к Зеленскому с призывом не прятаться

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что призывает кандидата во втором туре выборов Владимира Зеленского участвовать в дебатах как 19 апреля, так и в другой день.
Обновлено в 15:05
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России

Обновлено в 13:35
Спорт

Пасхина завоевала золото ЧЕ по тяжёлой атлетике, у Мстиевой — серебро

Россиянка Ксения Пасхина завоевала золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Батуми (Грузия) в категории до 87 кг, ещё одна россиянка — Диана Мстиева — взяла серебро.
Обновлено в 16:10
Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Недвижимость

Москва вошла в топ-10 городов мира по темпам роста цен на жилье

Эксперты отмечают, что за год цены на жилье выросли в 30 из 35 городов, вошедших в исследование. Самое дорогостоящее жилье продается в Азии.
Обновлено в 06:31
Кино

В сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»

Первый тизер заключительного эпизода новой трилогии «Звёздных войн» опубликован на YouTube.
Обновлено в 14:49
Кино

Фильм «Братство» Лунгина не покажут в российских кинотеатрах 9 мая

Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина, который ранее вызвал неоднозначную реакцию российских политиков, обсудили 12 апреля в Министерстве культуры, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:33
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Обновлено в 14:26
Экономика

Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено в 13:30
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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