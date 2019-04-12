Футбол

Отец Неймара: «Мой сын не хочет уходить из „ПСЖ“»Спорт-Экспресс 02:36

Отец нападающего "ПСЖ" Неймара, представляющий интересы игрока, отметил, что форвард останется в парижском клубе. Ранее появлялись слухи о том, что бразилец может вернуться в чемпионат Испании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Отец: «Неймар не хочет уходить из „ПСЖ“. Болельщики могут спать спокойно»

Sport24.ru03:52

Отец Неймара: сын хочет остаться в «ПСЖ», болельщики могут спать спокойно

Чемпионат04:53

Отец Неймара: «Болельщики могут спать спокойно – сейчас он не собирается уходить из „ПСЖ“»

Sports.ru07:24

Отец Неймара опроверг уход сына из «ПСЖ»

Матч ТВ05:12

Отец Неймара: «Мой сын не хочет уходить из „ПСЖ“»

Спорт-Экспресс02:36

Отец Неймара рассказал, останется ли его сын в «ПСЖ»

Sport.ru05:28

Агент: «Неймар не планирует покидать „ПСЖ“»

Евро-футбол.ру03:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Обновлено в 10:25
Политика

Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира

Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика

Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном

Обновлено в 13:21
Политика

Путин усомнился в возможности «нагнуть концессионеров» платных дорог

В ходе встречи с сотрудниками НПО у президента спросили, можно ли построить дорогу между Старыми и Новыми Химками, а также организовать льготный проезд для работников «Энергомаша» по платной дороге Санкт-Петербург — Москва.
Обновлено в 08:37
Общество

Посол США в РФ приветствовал освобождение Калви из СИЗО

Изменение меры пресечения для основателя Baring Vostok Майкла Калви с содержания в следственном изоляторе на домашний арест — это шаг в правильном направлении, заявил посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на Кубани

Обновлено в 08:47
Кино

Режиссер Сергей Страхов умер в возрасте 82 года

"11 апреля в возрасте 82 года ушел из жизни наш коллега и друг, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств Грузии режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Алексеевич Страхов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:29
Политика

Экс-глава военной разведки Венесуэлы задержан в Испании

Полиция испанской столицы Мадрида по запросу США задержала бывшего главу военной разведки Венесуэлы и депутата Нацассамблеи Уго Карвахаля.
Обновлено в 13:54
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта

Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Политика

Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь «серый» транзит из Белоруссии

Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс принять участие в пресечении "серых" схем транзита животноводческой продукции из Белоруссии, сообщило ведомство.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора

Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров решили расстаться с автомобилем

Ксения Бородина и Курбан Омаров сообщили о расставании с автомобилем.
Обновлено в 03:01
Общество

Связанный с Пригожиным поставщик питания в школы попал под ликвидацию

По данным СПАРК, телефон «СП Конкорд» совпадает с номерами восьми других юридических лиц, а также ранее он совпадал с номерами поставщика питания в санатории и в московские школы.
Обновлено в 10:29
Политика

Путин заявил об уходе в прошлое службы по призыву

Обновлено в 08:18
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика

Какой депутат заработал больше всех, показала декларация

Отмечается, что он заработал более 2,3 млрд рублей. При этом 2017 году его доход составил 4,3 млрд в 2017 году.
Обновлено в 12:25
Авто

СМИ раскрыли ключевые особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Общество

Рауф Арашуков не отчитался о доходах

Представитель Карачаево-Черкесии в Совете Федерации Рауф Арашуков не отчитался о доходах за 2018 год.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

Госиспытания ЗРК «Витязь» завершены

Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах

Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Самолёт рухнул на школьное бейсбольное поле в США

Обновлено в 11:52
Политика

В Госдуме предложили запретить использование полиэтиленовых пакетов

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года.
Обновлено вчера в 15:31
Политика

Путин заверил главу Volkswagen в подписании специнвестконтракта

Обновлено в 11:51
Происшествия

Генпрокуратура направила в суд дело о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 11:48
Наука

В мозге крыс нашли эмоциональные зеркальные нейроны

С помощью эксперимента, в ходе которого крысе причиняли боль с помощью лазера, а также показывали, как другую крысу бьют током, исследователи выделили в передней поясной коре (отделе, который в том числе отвечает за эмпатию) их головного мозга популяцию нейронов, которые активны как при ощущении боли, так и при наблюдении за тем, как ее испытывает кто-то другой.
Обновлено в 11:36
Кино

Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»

Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя

Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное