Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал причину смерти певицыТАСС 14:05
Причиной смерти певицы Юлии Началовой стала остановка сердца после заражения крови. Об этом сообщил ТАСС отец артистки, композитор Виктор Началов со ссылкой на врачей. Началова умерла в субботу в возрасте 38 лет в московской больнице.
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