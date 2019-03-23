Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смертиРИА Новости 13:17

Отец Юлии Началовой Виктор убежден, что в смерти певицы виновата только она сама. Так, в передаче Андрея Малахова на телеканале "Россия 1" Виктор Началов рассказал, что девушка занялась самолечением и запустила болезнь. "К врачам никаких претензий нет, старались все", — заявил он.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Отец Юлии Началовой рассказал, кто виноват в её смерти

7Дней.ру14:00

"Во всем виноват он!" Назван виновник трагедии Началовой

Газета.Ru14:32

Отец Юлии Началовой заявил, что все беды дочери начались с появления в ее жизни Дмитрия Ланского

Вокруг ТВ11:20

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

РБК12:26

Отец Юлии Началовой: «Беды дочери начались из-за первого мужа»

StarHit.ru15:00

Отец Юлии Началовой дал первое интервью после ее смерти

Вести.Ru11:45

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

РИА Новости13:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
Религия

Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге

Обновлено в 16:32
Спорт

Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Происшествия

Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено в 16:17
Хоккей

Гол Бучневича помог «Рейнджерс» обыграть «Торонто»

"Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:16
Общество

«За маминой юбкой»: какие проверки грозят купившим жильё за «материнский капитал»

Эксперты рассказали, к каким проверкам стоит готовиться, решив воспользоваться «капиталом» для покупки квартиры.
Обновлено в 13:20
Футбол

Фанаты «Зенита» вывесили нецензурный баннер с критикой канала Z+

Болельщики футбольного клуба «Зенит» во время игры между сине-бело-голубыми и «Аустрией» принесли на «Газпром Арену» и растянули баннер, на котором была написана критика в адрес клубного канала Z+ и его руководства.
Обновлено в 13:57
Экономика

Японии указали на риск краха из-за гуляний по случаю отречения императора

Японские банки и брокеры готовятся к колебаниям валютных курсов, резкому увеличению спроса на наличные деньги и так называемым компьютерным «проблемам тысячелетия» в период, когда вся страна в течение 10 дней будет отмечать отречение от престола императора Акихито.
Обновлено в 21:58
Авто

«Сорвало крышу»: Автолюбитель рассказал о редкой поломке ВАЗ-2107

Автолюбитель вспомнил о любопытном факте из истории автомобиля ВАЗ-2107, чем и поделился на одном из автомобильных порталов.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес

Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Политика

ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»

Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено в 22:40
Политика

С зарубежных счетов Венесуэлы похитили 30 миллиардов долларов

За последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы было похищено более 30 миллиардов долларов.
Обновлено в 21:41
Шоу-бизнес

Катя Лель рассказала, что подарила Юлии Началовой дочь перед смертью

Смерть подруги для знаменитости стала настоящим ударом. Недавно Катя Лель поделилась достаточно личной для покойной Началовой информацией.
Обновлено в 11:26
Происшествия

В Испании задержали престарелых грабителей банков

В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено в 19:40
Политика

Митинг КПРФ в Москве собрал около 2,5 тысячи человек

Обновлено в 11:39
Здоровье

Судебный прецедент: В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми

В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми, что было решено в судебном порядке.
Обновлено в 08:46
Политика

Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй

Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено в 19:01
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на острове Сулавеси

Обновлено в 22:14
Авто

Новый бренд Jetta представил свои модели

В настоящее время известно лишь, что первыми моделями бренда стали пятиместный кроссовер Jetta VS5, его семиместная версия Jetta VS7 и седан Jetta VA3.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Неисправный эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»

Обновлено в 22:04
Авто

В феврале рынок новых люксовых автомобилей упал в России на четверть

В феврале в России снизился уровень продаж люксовых автомобилей.
Обновлено в 07:30
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Обновлено в 14:31
Футбол

Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»

Metro сообщает, что после разговора Зинедина Зидана с Эденом Азаром бельгийский форвард "Челси" согласился перейти в "Реал".
Обновлено вчера в 17:28
Экономика

Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

По данным Росстата, на которые ссылается РБК, 22,5% россиян курят каждый день.
Обновлено в 06:06
Общество

Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта

Обновлено в 17:49
Наука

Создана новая сверхпрочная искусственная кожа

Как рассказал глава исследовательской группы Бенджамин Ти (Benjamin Tee), ученые хотели изготовить искусственный материал, который повторял бы водостойкую природу покрова медуз и одновременно реагировал бы на прикосновения.
Обновлено в 03:10
Спорт

Медведева с весельем отметила бронзовую медаль ЧМ

Обновлено в 21:32
Авто

Стало известно о новых подробностях нашумевшего штрафа за старое авто

Ожидается, что легковые автомобили низкого экологического класса, которые будут въезжать под новые знаки, будут штрафоваться в автоматическом режиме.
Обновлено в 21:00
Политика

Порошенко: украинское соглашение с ЕС используют для Brexit

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что представители Великобритании обратились к украинскому правительству для изучения условий Соглашения об ассоциации с ЕС, «чтобы взять его как базу» для соглашения с союзом после Brexit.
Обновлено в 09:59
Происшествия

В квартире в Москве выявили мастерскую по переделке оружия

Обновлено в 13:56
ещё по теме
Юлия Началова
Российская певица
Российская певица, актриса и телеведущая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное