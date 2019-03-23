Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смертиРБК 12:26
Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги. Об этом он заявил в эфире передаче Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Спорт
Российские мужчины-одиночники остались без медалей чемпионата мира
Единственным видом программы, в котором россияне остались без медали, стал турнир мужчин-одиночников.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Происшествия
В Париже в ходе протестов задержаны более 50 человек
Обновлено в 12:40
Общество
Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионниках
Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Обновлено в 08:50
Спорт
Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене
Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Политика
Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Политика
В Киеве завершился митинг националистов
Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Авто
Новый бренд Jetta представил свои модели
В настоящее время известно лишь, что первыми моделями бренда стали пятиместный кроссовер Jetta VS5, его семиместная версия Jetta VS7 и седан Jetta VA3.
Обновлено в 07:35
Футбол
Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»
Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:41
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Обновлено в 10:35
Политика
Мюллер завершил расследование о связях Трампа с Россией
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы 2016 года и возможном сговоре Трампа с Кремлем завершилось.
Обновлено вчера в 19:24
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
Футбол
«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Во время мессы в Канаде напали на священника
На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено вчера в 11:45
Музыка
Скончалась первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:05
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов
По последним данным, в результате происшествия уже погибли 64 человека.
Обновлено вчера в 23:13
Авто
Компания BMW выпустила X1 с расходом 1,3 литра на 100 километров
Производителю удалось добиться расхода в 1,3 литра на 100 километров в комбинированном режиме.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие
В Сирии проходит испытание новейшая российская ракета «изделие 305»
Новейшая российская управляемая авиационная ракета «изделие 305» проходит испытания в Сирии в боевых условиях, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Мать Ксении Собчак рассказала об отношениях с Виторганом
Обновлено в 05:46