Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смертиРИА Новости 13:17

Отец Юлии Началовой Виктор убежден, что в смерти певицы виновата только она сама. Так, в передаче Андрея Малахова на телеканале "Россия 1" Виктор Началов рассказал, что девушка занялась самолечением и запустила болезнь. "К врачам никаких претензий нет, старались все", — заявил он.
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Отец Юлии Началовой рассказал, кто виноват в её смерти

7Дней.ру14:00

"Во всем виноват он!" Назван виновник трагедии Началовой

Газета.Ru14:32

Отец Юлии Началовой дал первое интервью после ее смерти

Вести.Ru11:45

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

РБК12:26

Отец Юлии Началовой: «Беды дочери начались из-за первого мужа»

StarHit.ru15:00

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

РИА Новости13:17

Отец Юлии Началовой заявил, что все беды дочери начались с появления в ее жизни Дмитрия Ланского

Вокруг ТВ11:20
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Армия и оружие

СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии

В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Авто

В Сети показали фото BMW X5 M без камуфляжа

Фотошпионы показали в Сети фото нового BMW X5 M без камуфляжа.
Обновлено в 12:00
Спорт

Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие

Военкоры Армии ДНР попали под обстрел на юге Республики

Обновлено в 06:41
Кино

Новая серия «Игры престолов» попала в сеть

Детали первой серии финального сезона "Игры престолов" попали в сеть. Об этом сообщает издание Super.ru.
Обновлено в 07:58
Футбол

Капитан сборной Казахстана: хотим преподнести команде России сюрприз

Полузащитник и капитан сборной Казахстана Исламбек Куат поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой России.
Обновлено в 08:30
Политика

Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Политика

Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Авто

Стало известно о новых подробностях нашумевшего штрафа за старое авто

Ожидается, что легковые автомобили низкого экологического класса, которые будут въезжать под новые знаки, будут штрафоваться в автоматическом режиме.
Обновлено в 21:00
Происшествия

Более 40 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес

Кормухина рассказала о разговоре с Долиной на похоронах Началовой

Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина рассказала о своем разговоре с родителями умершей Юлии Началовой и с певицей Ларисой Долиной.
Обновлено в 10:26
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено вчера в 13:13
Культура

Барбара Стрейзанд нашла оправдание педофилии Майкла Джексона

Обновлено в 16:18
Происшествия

В Мали при атаке убиты 110 человек

Обновлено в 13:28
Баскетбол

«Бостон» подпишет 10-дневный контракт с Грегом Монро

«Бостон» договорился о подписании 10-дневного контракт с центровым Грегом Монро.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27

Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Здоровье

Судебный прецедент: В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми

В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми, что было решено в судебном порядке.
Обновлено в 08:46
Политика

Мировой энергетической совет назвал Россию сверхдержавой

По словам генерального секретаря Мирового энергетического совета Кристофа Фрая, Россия останется таковой, как бы ни изменилась энергетика.
Обновлено в 20:44
Политика

МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве

Обновлено в 08:34
Политика

Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины

Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие

Новейшая авиаракета РФ «изделие 305» будет испытана в Сирии

Ряд отечественных СМИ сообщил, что сейчас на территории Сирии проводятся испытания новой управляемой ракеты, которая носит название «изделие 305».
Обновлено в 05:02
Здоровье

Неправильная плесень: признаки испортившегося сыра

Зачастую трудно определить, что сыр с плесенью испортился, ведь на нем уже есть плесень.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире

Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 01:03
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Происшествия

Посетители в панике покинули парижский Диснейленд

Обновлено в 18:14
Авто

Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров

Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Политика

Китай и Италия придали импульс возрождению древнего Шелкового пути

В Италии понимают, что сотрудничество с Китаем придаст активный импульс экономическому развитию и процветанию Италии, а потому эта страна настроена на активное участие в китайской интеграционной инициативе.
Обновлено в 11:10
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Юлия Началова
Российская певица
Российская певица, актриса и телеведущая.
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