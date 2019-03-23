Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смертиРИА Новости 13:17
Отец Юлии Началовой Виктор убежден, что в смерти певицы виновата только она сама. Так, в передаче Андрея Малахова на телеканале "Россия 1" Виктор Началов рассказал, что девушка занялась самолечением и запустила болезнь. "К врачам никаких претензий нет, старались все", — заявил он.
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Армия и оружие
СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии
В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Авто
В Сети показали фото BMW X5 M без камуфляжа
Фотошпионы показали в Сети фото нового BMW X5 M без камуфляжа.
Обновлено в 12:00
Спорт
Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено в 15:40
Кино
Новая серия «Игры престолов» попала в сеть
Детали первой серии финального сезона "Игры престолов" попали в сеть. Об этом сообщает издание Super.ru.
Обновлено в 07:58
Футбол
Капитан сборной Казахстана: хотим преподнести команде России сюрприз
Полузащитник и капитан сборной Казахстана Исламбек Куат поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой России.
Обновлено в 08:30
Политика
Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Авто
Стало известно о новых подробностях нашумевшего штрафа за старое авто
Ожидается, что легковые автомобили низкого экологического класса, которые будут въезжать под новые знаки, будут штрафоваться в автоматическом режиме.
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес
Кормухина рассказала о разговоре с Долиной на похоронах Началовой
Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина рассказала о своем разговоре с родителями умершей Юлии Началовой и с певицей Ларисой Долиной.
Обновлено в 10:26
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено вчера в 13:13
Культура
Барбара Стрейзанд нашла оправдание педофилии Майкла Джексона
Обновлено в 16:18
Происшествия
В Мали при атаке убиты 110 человек
Обновлено в 13:28
Баскетбол
«Бостон» подпишет 10-дневный контракт с Грегом Монро
«Бостон» договорился о подписании 10-дневного контракт с центровым Грегом Монро.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27
Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Здоровье
Судебный прецедент: В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми
В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми, что было решено в судебном порядке.
Обновлено в 08:46
Политика
Мировой энергетической совет назвал Россию сверхдержавой
По словам генерального секретаря Мирового энергетического совета Кристофа Фрая, Россия останется таковой, как бы ни изменилась энергетика.
Обновлено в 20:44
Политика
Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины
Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
Новейшая авиаракета РФ «изделие 305» будет испытана в Сирии
Ряд отечественных СМИ сообщил, что сейчас на территории Сирии проводятся испытания новой управляемой ракеты, которая носит название «изделие 305».
Обновлено в 05:02
Здоровье
Неправильная плесень: признаки испортившегося сыра
Зачастую трудно определить, что сыр с плесенью испортился, ведь на нем уже есть плесень.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 01:03
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Происшествия
Посетители в панике покинули парижский Диснейленд
Обновлено в 18:14
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров
Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Политика
Китай и Италия придали импульс возрождению древнего Шелкового пути
В Италии понимают, что сотрудничество с Китаем придаст активный импульс экономическому развитию и процветанию Италии, а потому эта страна настроена на активное участие в китайской интеграционной инициативе.
Обновлено в 11:10