Футбол
Отец Мойзе Кина остановил переход сына в «Манчестер Юнайтед»Матч ТВ 00:59
Биору Жан Кин, отец форварда «Ювентуса» Мойзе Кина, заявил, что сын имел возможность перейти в «Манчестер Юнайтед», но он запретил увезти того в Англию.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:13, Ашберн
Политика
Кличко сравнил себя с «английской королевой»
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил себя с «английской королевой», заявив, что не имеет исполнительной власти в своем городе.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили самостоятельно путешествовать
Женщинам в Саудовской Аравии законодательно разрешили покидать территорию королевства без обязательного согласия мужчины-опекуна (мужа или родственника), пишет в четверг, 1 августа, газета Saudi Gazette со ссылкой на правительственные постановления.
Обновлено вчера в 22:17
Финансы
Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки
Об ужесточении надзора за работой банков с залогами ЦБ заговорил еще весной прошлого года, объявив о начале залоговой реформы.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»
В прошлом сезоне Алвес выступал за французский "ПСЖ", с которым дважды становился чемпионом Франции и по разу выиграл Кубок страны и Кубок французской лиги.
Обновлено в 01:57
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников
Двое сторонников запрещенной в России террористической организации "ИГ", схваченные накануне в Татарстане, готовили захват заложников и отравление сотрудников полиции и ФСБ.
Обновлено вчера в 12:19
Армия и оружие
На военном параде в Йемене погибло более 30 человек
При нападении хуситов на военный парад в Йемене погибло более 30 человек, 1 августа сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 08:06
Политика
После развала ДРСМД надо продлить СНВ-3, считает эксперт
После выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон и Москва должны искать варианты сохранения стратегического баланса и разрабатывать новый механизм, считает старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Фрэнк Роуз.
Обновлено в 02:02
Футбол
Талисман «Кёльна» козёл Хеннес VIII покинет клуб по состоянию здоровья
Козёл Хеннес VIII 4 августа проведёт последний матч в качестве талисмана футбольного клуба «Кёльн».
Обновлено вчера в 15:41
Политика
МИД Японии прокомментировал визит Медведева на Итуруп
Визит премьер-министра Дмитрия Медведева на остров Итуруп "несовместим с позицией Японии" по вопросу Курильских островов, говорится в сообщении из Токио.
Обновлено в 02:09
Футбол
Иванович: VAR должен работать с первого до последнего тура на всех матчах
«Моё мнение — VAR должен помогать и работать с первого до последнего тура на всех матчах», — заявил Иванович, слова которого приводит «Матч ТВ».
Обновлено в 01:20
Кино
Актер Ефремов в стихах обратился к главе МВД
Артист Михаил Ефремов в стихах обратился к главе Министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой освободить задержанного коллегу московского театра «Современник» Дмитрия Смолева.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Трамп анонсировал новые пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп поделился планами ввести новые пошлины на товары из Китая.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Уголовное дело возбудили после убийства полицейского в Сургуте
В Сургуте возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции, в результате которого один из них погиб, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Обновлено в 01:44
Футбол
Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды
Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
В СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей, сообщает RT.
Обновлено в 02:00
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ и поблагодарил их за службу
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил десантников с их профессиональным праздником - Днем ВДВ, отметив, что на них всегда возлагались самые сложные задачи.
Обновлено вчера в 22:31
Хоккей
«Сент-Луис» подписал контракт с российским форвардом Александровым
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» подписал контракт с российским нападающим Никитой Александровым.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Авто
Автоэксперты сравнили «экономию» на газе по сравнению с бензином
Все сборы и платежи обойдутся водителю минимум в 5 тысяч рублей. Далее эксперты предлагают вернутся к вопросу цены газа и бензина.
Обновлено в 01:25
Политика
Медведев поручил изучить создание дока на рыбном заводе на Курилах
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил необходимость создания круглогодичного дока на рыбоперерабатывающем комплексе "Ясный" на Курилах, он поручил изучить этот вопрос.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.
Обновлено вчера в 16:47
Авто
Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном
Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут «доиграться»
Киевские власти могут "доиграться", пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
Беспилотные ведомые научатся безопасным полетам
Американские военные приступили к испытаниям программного обеспечения для беспилотных ведомых проекта Skyborg, благодаря которому они будут выполнять безопасные полеты.
Обновлено вчера в 06:20
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 августа проведет перерасчет пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Об этом говорится на сайте ПФР.
Обновлено 31 июля в 20:50
Происшествия
Навальный написал заявление в СК о своем отравлении в спецприемнике
Обновлено вчера в 12:20