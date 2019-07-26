с чего всё началось

По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене. По решению суда Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев колонии каждый, братья Кокорины — по полтора года колонии.

Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля

Происшествия Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.

Политика Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.

Происшествия Суд отпустил Илью Яшина до 30 июля Троицкий суд Москвы перенес рассмотрение административного дела задержанного накануне незарегистрированного оппозиционного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина, сообщил "Интерфаксу" в субботу его адвокат Вадим Прохоров.

Политика Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".

Экономика Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.

Общество Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.

Политика Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.

Общество Жару в Москве сменят аномальные холода Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.

Авто Что означают известные названия моделей авто Для автомобилей же всегда имело большое значение звучное привлекательное название (если не иметь ввиду рынок СССР, где в разные времена владеть «копейкой» или «шестеркой» было престижно).

Происшествия В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.

Музыка Бузова упала во время выступления на фестивале «Жара» Популярная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова упала и поранила ногу во время выступления на открытии музыкального фестиваля «Жара» в Баку.

Автоспорт Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Германии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Авто Названы топ-10 марок авто с наивысшим экологическим классом в России В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет 0,6% от всего автопарка страны.

Происшествия Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в Сети Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области.

Политика Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.

Политика Трамп порассуждал о вражде с Россией По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.

Политика Главой украинского минздрава может стать владелец сети частных клиник Украинская партия "Слуга народа", победившая на парламентских выборах, рассматривает кандидатуру владельца сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого на должность министра здравоохранения Украины, заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.

Гаджеты Палки для селфи TM-2 и TM-3 предназначены для камер Ricoh Theta Компания Ricoh представила две палки для селфи, разработанные специально для использования с камерами серии Theta.

Происшествия Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города.

Армия и оружие Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100 На А-100 установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении.

Происшествия «Чикатило просится в тюрьму»: Парень, помешавший Пашинскому победить на парламентских выборах, найден мёртвым 26 июля было найдено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу «Француз», который оказал помощь противникам баллотировавшегося в 64 округе нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского, из-за чего тот не смог одержать победу.