Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиляРИА Новости 08:16
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене. По решению суда Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев колонии каждый, братья Кокорины — по полтора года колонии.
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с чего всё началось
— Паша сказал мне продать одну из машин, так как отец Паши забрал все деньги и на просьбу вернуть деньги семье ответил: "Выйдешь — заберёшь", — написала в "Инстаграме" Алана.Life.ru10:45
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Футбол
«Уфа» дома победила «Крылья Советов»
Обновлено в 09:09
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей
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Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже
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Происшествия
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Кино
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24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
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Обновлено в 12:09
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
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Обновлено в 06:22
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Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
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Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
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Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
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Для автомобилей же всегда имело большое значение звучное привлекательное название (если не иметь ввиду рынок СССР, где в разные времена владеть «копейкой» или «шестеркой» было престижно).
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Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
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В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
Обновлено в 10:54
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Бузова упала во время выступления на фестивале «Жара»
Популярная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова упала и поранила ногу во время выступления на открытии музыкального фестиваля «Жара» в Баку.
Обновлено 25 июля в 22:51
Автоспорт
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Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Германии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Обновлено в 10:59
Авто
Названы топ-10 марок авто с наивысшим экологическим классом в России
В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет 0,6% от всего автопарка страны.
Обновлено в 01:40
Футбол
«Динамо» интересуется форвардом дортмундской «Боруссии»
Обновлено в 11:51
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в Сети
Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области.
Обновлено в 09:52
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Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
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Прокуратура США потребовала от россиянина Винника $100 млн
Обновлено в 01:58
Политика
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По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
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Обновлено в 10:21
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Палки для селфи TM-2 и TM-3 предназначены для камер Ricoh Theta
Компания Ricoh представила две палки для селфи, разработанные специально для использования с камерами серии Theta.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе
Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100
На А-100 установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
«Чикатило просится в тюрьму»: Парень, помешавший Пашинскому победить на парламентских выборах, найден мёртвым
26 июля было найдено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу «Француз», который оказал помощь противникам баллотировавшегося в 64 округе нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского, из-за чего тот не смог одержать победу.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38