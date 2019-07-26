Происшествия

Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиляРИА Новости 08:16

По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене. По решению суда Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев колонии каждый, братья Кокорины — по полтора года колонии.
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«Отец Паши забрал все деньги». Алана Мамаева объяснила, почему продает «Гелендваген» мужа

Sport24.ru08:51

Жена Мамаева выставила на продажу Gelandewagen сидящего мужа

РЕН ТВ25 июля в 16:29

«Отец Паши забрал все деньги». Жена Мамаева объяснила, почему вынуждена продать Гелендваген мужа

Спорт-Экспресс08:15

Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину

Чемпионат07:35

Жена Мамаева продает автомобиль супруга

Газета.Ru25 июля в 22:14

Алана Мамаева объяснила, почему продаёт «Гелендваген» мужа

News.ru09:25

Алана Мамаева выставила на продажу «гелендваген» мужа, пока тот сидит в колонии

Life.ru25 июля в 15:43
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
Наука

В Японии разрешили выращивать человеческие клетки в эмбрионах животных

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Формула-1. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии

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Москва: после газа участники незаконной акции использовали взрывпакеты

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В крестном ходе в Киеве приняли участие около 50 тысяч человек

Около 50 тысяч человек прошли крестным ходом Украинской православной церкви по центру Киева, сообщил в субботу глава МВД Украины Арсен Аваков в Instagram.
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Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже

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Что означают известные названия моделей авто

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Происшествия

Андрея Пивоварова задержали в Петербурге

Сотрудники полиции днем 27 июля задержали координатора "Объединенных демократов" Андрея Пивоварова из-за заявления некой женщины.
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Происшествия

У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержания

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Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
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В Кронштадте создали сквер памяти о крейсере «Варяг»

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Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
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Экс-главу правительства Астраханской области арестовали

Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. 8 октября 2018 года вместе с другим футболистом - Павлом Мамаевым - и ещё двумя соучастниками избил трёх человек, за что был приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. 4 июля 2019 года Кокорин был этапирован в колонию.
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