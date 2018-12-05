Происшествия

Суд оставил Кокорина и Мамаева под стражей
RT на русском
11:04

Тверской районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия об увеличении срока содержания под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест, а сами спортсмены выразили готовность сотрудничать со следствием.
RT на русском11:04
Александр Кокорин
Мой удар Паку — был в ответ на оскорбления. Почему мне были предъявлены обвинения по Соловчуку, где четко видно, что пальцем я его не трогал, мне непонятно.
— Александр Кокорин, российский футболистPassion.ru 10:30

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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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