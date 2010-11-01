Футбол

Отец Куртуа: «Испанские СМИ сделали из моего сына козла отпущения»Soccer.ru вчера в 09:36

Испанские газеты только и знают, что писать о моем сыне. Я, как отец, не могу пройти мимо некоторых подобных публикаций. Да, вратарь всегда находится в центре внимания, но из Тибо сделали козла отпущения.
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Отец Куртуа: «Тибо находится под атакой СМИ»

Спорт-Экспресс03:27

Отец Куртуа: «Все нацелены против Тибо, особенно испанская и фламандская пресса»

Sports.ruвчера в 12:49

Отец Куртуа: «Испанские СМИ сделали из моего сына козла отпущения»

Soccer.ruвчера в 09:36
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Происшествия

Четверо жителей Дагестана планировали теракт на концерте Киркорова

Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Обновлено вчера в 19:54
Политика

Конгрессмены США приняли два закона для противодействия России

Палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на противодействие России.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Собчак вызвала Шнурова на баттл из-за стихов о ее разводе

Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram ответила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову на его стихотворение, в котором он высмеял новость о ее разводе с актером Максимом Виторганом и новые отношения.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Шереметьево самолет зацепил крылом мачту освещения

В московском аэропорту Шереметьево грузовой самолет Boeing 747 зацепил краем крыла мачту освещения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 00:44
Хоккей

Овечкин набрал 1200 очков за карьеру в НХЛ

Обновлено в 02:35
Происшествия

В Уфе женщина выбросила из окна девятого этажа двухлетнюю дочь

Обновлено в 03:36
Политика

В МИД назвали бессмысленными угрозы США в адрес «Роснефти»

Ранее глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что «Роснефть» продолжает покупать нефть у венесуэльской PDVSA в обход американских санкций.
Обновлено в 03:44
Авто

На тестирование беспилотных автомобилей просят выделить 240 млн рублей

Обновлено в 03:45
Футбол

Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ

Обновлено вчера в 18:10
Политика

Совет Федерации назначил нового заместителя генпрокурора Юрия Чайки

Совет Федерации на заседании 13 марта назначил нового заместителя генпрокурора России Юрия Чайки.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми

Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области

В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.
Обновлено в 01:34
Экономика

Wildberries планирует открыть площадку в Польше

Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries может открыть площадку в Польше, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на инструкцию Минпромторга для поставщиков онлайн-ритейлера.
Обновлено в 00:43
Интернет

Массовый сбой произошел в работе сервисов Gmail и Google

Пользователи со всего мира сообщают о массовом сбое в работе сервиса электронной почты Gmail и поисковой системы Google.
Обновлено в 04:11
Экономика

Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян

В декабре 2018 г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено вчера в 15:45
Политика

Японию возмутили российские учения на Курилах

Обновлено в 02:10
Политика

Путин планирует посетить Крым на пятилетие присоединения

Президент России Владимир Путин планирует посетить Крым в годовщину присоединения полуострова к РФ, сообщает РБК.
Обновлено в 01:44
Общество

Mercer назвала самые удобные для жизни города

Вена десятый год подряд заняла первое место в рейтинге Mercer, где города оцениваются по целому ряду показателей, среди которых создание условий для образования и работы, транспортная доступность, безопасность, экология.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Уроженцы Кавказа в Москве устроили стрельбу и поножовщину

Позже на Аминьевском шоссе был задержан один из подозреваемых. По предварительной информации, это уроженец Чечни.
Обновлено в 03:13
Общество

Правительство ужесточит контроль за питанием в госучреждениях

Контроль должен быть ужесточен как над качеством продуктов, так и над оказанием услуг общественного питания в бюджетных учреждениях.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

Мать брошенной в квартире в Москве пятилетней девочки арестована

Обновлено вчера в 12:09
Общество

В Минздраве предложили приравнять Iqos и glo к обычным сигаретам

Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа Iqos и glo к обычным сигаретам.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Ульяновске арестованы два депутата областного заксобрания

Обновлено в 03:31
Экономика

В феврале средний чек россиян за поход в магазин вырос на 2,3%

По сравнению с февралем 2018 года, чек увеличился всего на 0,5% (3 руб.).
Обновлено в 02:18
ЖКХ

Эксперт объяснила, почему россияне переплачивают за услуги ЖКХ

Переплата за услуги ЖКХ обусловлена избыточными мощностями и низкой энергоэффективностью многоквартирных домов, сообщила РИА Недвижимость исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.
Обновлено 11 марта в 09:50
Транспорт

Новое кольцо обойдется Москве в 630 млрд рублей

Общая стоимость всех четырех магистралей согласно адресной инвестиционной программе Москвы (АИП) превышает 630 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:03
Общество

«Яндекс.Такси» тестирует выплату водителям фиксированного дохода

Дополнительные выплаты водителям агрегатора тестируются в регионах, включая Воронеж, Казань, Волгодонск, подтверждает директор таксопарка «Букет» (партнер «Яндекс.Такси») Денис Огнев.
Обновлено вчера в 18:34
Общество

ВЦИОМ назвал долю православных россиян, соблюдающих Великий пост

Великий пост соблюдает 14% православных россиян, 75% людей, исповедующих эту религию, не придерживаются его, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:21
Общество

В США 50 человек обвинили во взятках при поступлении в элитные вузы

Порядка 50 человек столкнулись с обвинениями в участии в крупной коррупционной схеме, призванной за взятки обеспечить поступление молодых людей в самые престижные вузы США, в том числе в Станфордский, Йельский и Калифорнийский университеты.
Обновлено вчера в 14:26
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Тибо Куртуа
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Двукратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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