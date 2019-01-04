Футбол

Отец Фалькао скончался во время игры в теннис
РЕН ТВ
10:26

Радамель Гарсия Кинг, отец известного футболиста Радамеля Фалькао, скончался в Колумбии во время игры в теннис.
РЕН ТВ10:26

Подробнее о событии

Отец Фалькао получил сердечный приступ во время теннисного матча и скончался

Чемпионат09:47

Фалькао пропустит матч «Монако» из-за смерти отца

Матч ТВ09:29

Фалькао вернулся в Колумбию из-за смерти отца и пропустит ближайший матч «Монако»

Sports.ru08:47

У игрока «Монако» Фалькао умер отец. Смерть произошла из-за остановки сердца во время игры в теннис

Sport24.ru07:14

Отец Фалькао умер после приступа, случившегося во время игры в теннис

Спорт-Экспресс06:05

Фалькао потерял отца

Евро-футбол.ру05:55

Отец Радамеля Фалькао скончался на 62-м году жизни

РИА Новости07:42
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:35, Ашберн
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В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море

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Хакеры опубликовали личные данные сотен немецких политиков

Немецкие СМИ сообщают, что хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, а также сотрудников телеканалов ARD и ZDF.
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Китай показал первые снимки обратной стороны Луны с зонда «Чанъэ-4»

Как отмечают в CNSA, миссия осуществила первую мягкую посадку аппарата, созданного человеком, на обратной стороне Луны и установила при этом связь с Землей, открыв тем самым новую главу в исследовании естественного спутника нашей планеты.
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Ученые выяснили, как остановить развитие меланомы

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