Футбол

Отец Фалькао скончался во время игры в теннис
РЕН ТВ
10:26

Радамель Гарсия Кинг, отец известного футболиста Радамеля Фалькао, скончался в Колумбии во время игры в теннис.
РЕН ТВ10:26

Подробнее о событии

Юри Тилеманс: «Желаю Фалькао силы духа, чтобы перенести смерть отца. Хотим одержать победу в воскресенье»

Спорт-Экспресс14:38

У игрока «Монако» Фалькао умер отец. Смерть произошла из-за остановки сердца во время игры в теннис

Sport24.ru07:14

Фалькао пропустит матч «Монако» из-за смерти отца

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Фалькао потерял отца

Евро-футбол.ру05:55

Фалькао вернулся в Колумбию из-за смерти отца и пропустит ближайший матч «Монако»

Sports.ru08:47
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