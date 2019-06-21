Отец Дзюбы ответил на сообщения о мате на «Прямой линии» с ПутинымАМИТЕЛ 08:21

В Сети широко обсуждают, как капитан сборной России по футболу Артем Дзюба отреагировал, когда во время «Прямой линии» блогер Амиран Сардаров предложил президенту попробовать его шаурму. По словам Сардарова, большинство его подписчиков «очень позитивно оценили такую нативку».

с чего всё началось

Сергей Дзюба заявил, что журналисты "выдумали" нецензурную брань Отец капитана сборной России по футболу Сергей Дзюба прокомментировал "Ридусу" сообщения СМИ о том, что его сын матом прокомментировал рекламу шаурмы от блогера на "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Отец Дзюбы ответил на сообщения о мате на «Прямой линии» с Путиным

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