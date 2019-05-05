Футбол
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об АртемаНева Спорт 04:02
Сергей Дзюба, слова которого приводит «Чемпионат», рассказал, что то же самое его сын делал еще в «Спартаке» при Карпине, где Артем столько раз выручал тренера, забивая важнейшие голы, «а тот о него ноги вытирал и вышвыривал его в аренду, даже когда он все хорошо делал».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:14, Ашберн
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено вчера в 10:25
Общество
В Челябинске ребёнку выписали лекарство на бланке Минздрава СССР
Отмечается, что рецепт на получение лекарства был выписан врачом детской поликлиники для годовалой девочки.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Верховный суд опубликовал статистику по взяткам
Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей, следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
Обновлено в 03:40
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Политика
В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев
Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».
Обновлено вчера в 20:00
Общество
На Южном Урале ожидается аномальная жара
В Курганской области ожидается до +30 градусов, а в Свердловской до +27.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Общество
Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию
Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Обновлено вчера в 21:11
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено 02 мая в 05:49
Общество
В Японии число детей сократилось до рекордного минимума
Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51
Общество
В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»
Более двух тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке.
Обновлено в 05:05
Наука
Ученые назвали способ омоложения организма на несколько лет
Обновлено вчера в 18:18
Футбол
«Хаддерсфилд» – «МЮ». Текстовая трансляция начнется в 16:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Обновлено в 04:45
Культура
СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:43
Политика
Экс-главком НАТО хочет ограничить россиянам въезд в США
Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть вопрос об ограничении въезда в страну всех граждан России - как ответ на якобы имевшее место "российское вмешательство" в американские президентские выборы 2016 года.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
В ДНР предотвратили попытку проникновения диверсантов
Заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил журналистам в воскресенье, что ополченцы предотвратили попытку проникновения в республики украинской ДРГ.
Обновлено в 05:01
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Новый боевой бронированный трактор выпустят на ЧТЗ
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Как «Зенит» отмечал чемпионство в РПЛ
Обновлено в 04:17
Религия
7 мая православные христиане отметят Радоницу
В связи с празднованием Радоницы (Родительского дня) 7 мая в Норильске будет увеличено количество автобусов по маршруту №15 «Ритуальный зал – улица Набережная Урванцева».
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Мадуро призвал военных готовиться к вторжению США
Обновлено вчера в 23:40