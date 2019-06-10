Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчитЧемпионат 15:20

Тарел Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский «Тигрес».

Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчит

Финансы Российский фондовый рынок установил новый рекорд Российский рынок акций снова на пике: индекс Мосбиржи в понедельник, 10 июня, обновил исторический максимум.

Авто С 1 июля в России запретят ввоз праворульных микроавтобусов В результате, в Российскую Федерацию уже начиная со следующего месяца запрещено будет ввозить транспортные средства с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации.

Происшествия На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".

Происшествия Крупный пожар произошел на территории химического завода в Петербурге Серьезный пожар произошел сегодня на химическом заводе «ЛенРеактив», который находится на шестом Предпортовом проезде, передает ТАСС.

Происшествия Суд освободил по УДО правозащитника Титиева Шалинский районный суд Чечни освободил по УДО главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который был осуждён на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере.

Армия и оружие Reuters обвинило РФ в убийстве 25 мирных жителей в Сирии Напомним, с самого начала российской кампании в Сирии, западные СМИ и правозащитные организации обвиняют ВКС в нанесении ударов по мирным жителям.

Шоу-бизнес Страдающий от алкоголизма отец Риты Дакоты пошел на поправку Отец Риты Дакоты много лет страдает от алкоголизма и живет один в Беларуси.

Общество В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко поделилась эротичным фото в Instagram Девушка удивила поклонников, выложив весьма откровенный провокационный снимок в соцсети. На фото она позирует полураздетая.

Происшествия Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

Общество Канада запретит одноразовый пластик с 2021 года В Канаде с 2021 года будет запрещено использование ряда одноразовых предметов из пластика.

Происшествия Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.

Общество Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.

Происшествия Пожар на Казанском пороховом заводе локализовали Пожар на Казанском пороховом заводе удалось локализовать на площади 300 квадратных метров, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.

Происшествия Хинштейн настаивает на информации о передаче дела Голунова СК Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что только что прокуратурой Москвы было подписано постановление о передаче уголовного дела журналиста Ивана Голунова из ГСУ ГУ МВД по Москве в ГСУ СК по Москве.

Происшествия В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Экономика Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.

Транспорт Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.

Гаджеты Huawei нашел российскую замену Android Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».

Космос Глава NASA не приедет на Байконур во время запуска «Союза» в июле Глава NASA Джим Брайденстайн не приедет на космодром Байконур 20 июля, когда пройдёт запуск пилотируемого корабля «Союз МС-12» к Международной космической станции.

Финансы Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900% Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.

Политика Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.