Футбол

Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчитЧемпионат 15:20

Тарел Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский «Тигрес».
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Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчит

Чемпионат15:20

Отец Дзагоева: «Алан сейчас в Москве. Подробности про свою будущую карьеру он не сообщал»

Sport24.ru15:50

Отец Дзагоева прокомментировал интерес к сыну со стороны мексиканского клуба

Матч ТВ15:23

Отец Дзагоева рассказал о возможном переходt сына в мексиканский «Тигрес»

Газета.Ru16:16

Отец Дзагоева прокомментировал слухи об интересе мексиканского «Тигреса»

Спорт-Экспресс14:49

Отец Дзагоева о «Тигрес»: «Алан не обещал подробностей про свою спортивную карьеру»

Sports.ru14:57

Отец Дзагоева: «Про переезд в Мексику сын молчит»

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)08:33
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Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера приговорили к 11 годам тюрьмы

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник, 10 июня, приговорил бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам тюремного заключения и штрафу в 160 млн рублей по делу о мошенничестве, сообщает корреспондент «Известий».
Обновлено в 06:44
Баскетбол

Раздевалку «Химок» ограбили во время матча с ЦСКА

Раздевалку баскетбольного клуба "Химки" ограбили по ходу третьего финального матча Единой лиги ВТБ против ЦСКА, сообщает Sport24.
Обновлено в 15:22
Экономика

Голикова: в России стало меньше бедных

Количество бедных в России сократилось за прошлый год на 400 тысяч человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 05:32
Политика

СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана

Американское издание The Atlantic 10 июня сообщило о возможной отставке посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 15:43
Общество

Сегодня брянские выпускники напишут ЕГЭ по обществознанию

Сегодня, 10 июня, в Брянской области выпускники школ напишут Единый государственный экзамен по обществознанию.
Обновлено вчера в 23:51
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено 08 июня в 07:16
Происшествия

Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове

Появились фотографии подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе в парке в Южном Бутове, сообщает НТВ.
Обновлено в 15:15
Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Российский мотоблогер Болт насмерть разбился на трассе в Подмосковье

Обновлено в 16:27
Общество

Амурский выпускник впервые набрал 100 баллов на ЕГЭ по географии

Четверо выпускников из Благовещенска и Белогорска безукоризненно написали экзамен по литературе и еще один благовещенец показал наивысший результат ЕГЭ по географии.
Обновлено вчера в 22:25
Авто

Назначен новый гендиректор производителя Aurus

Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.
Обновлено в 14:07
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Обновлено в 09:59
Происшествия

На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных

На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено в 15:34
Политика

Токаев победил на выборах президента Казахстана

Обновлено в 13:12
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Авто

Коробки передач Renault подвели автомобили Lada

Обновлено в 04:55
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Обновлено в 14:17
Происшествия

Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице

Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено в 17:44
Спорт

Уайлда не допускают до соревнований. Сноубордист уверяет, что здоров

Федеральное медико-биологическое агентство отказалось выдать допуск сноубордисту Вику Уайлду, сославшись на то, что у спортсмена проблемы со здоровьем.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Музыка

Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником

Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Политика

Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днём России

Государственный секретарь США Майк Помпео от имени американского народа и президента Дональда Трампа поздравил россиян с Днём России, который отмечается 12 июня.
Обновлено в 18:00
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

Международный «Авиадартс» снова пройдёт под Рязанью

«Победители состязаний примут участие в международном этапе конкурса, который пройдёт на полигоне Дубровичи под Рязанью», – говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Обновлено в 02:08
Общество

«Аэрофлот» одержал победу в трех номинациях World Travel Awards 2019

Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Обновлено в 09:36
Футбол

Сборная Испании благодаря двум пенальти обыграла Швецию

Сборная Испании дома обыграла команду Швеции в отборочном матче Евро-2020.
Обновлено в 16:45
Наука

Облик ранних фотографий определили наночастицы

Ученые детально описали взаимодействие со светом металлических наночастиц, которые наделяли характерными свойствами изображения в технике дагерротипии — раннего вида фотографии середины XIX века.
Обновлено в 14:51
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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УАНЛ Тигрес
Спортивный клуб
Мексиканский профессиональный футбольный клуб из города Монтеррей, штата Нуэво-Леон. Аббревиатура «УАНЛ» происходит от названия владельца клуба - Автономного университета Нуэво-Леона.
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