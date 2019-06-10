Футбол
Отец Дзагоева: «Про переезд в Мексику сын молчит»КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 08:33
Как сообщают мексиканские СМИ, речь идет про подписание контракта с одним из ведущих футбольных клубов "Тигрес". Как рассказал "КП-Северный Кавказ" отец полузащитника из Северной Осетии, сын пока остается в России и "про переезд в Мексику молчит".
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Отец Дзагоева прокомментировал интерес к сыну со стороны мексиканского клуба
Sportbox.RUвчера в 15:23
Отец Дзагоева: «Алан сейчас в Москве. Подробности про свою будущую карьеру он не сообщал»
Sport24.ruвчера в 15:50
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:19, Ашберн
Происшествия
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Крупный пожар на пилораме в Королёве ликвидирован
Ранее сообщалось, что в Королёве загорелось здание пилорамы на площади 4,7 тыс. кв. м. В апреле, как передавало URA.RU, стала известна причина пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Всемирный банк выявил трудности с кредитами у 60% заемщиков в России
Социологи зафиксировали резкий рост лояльности россиян к жизни в кредит Выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, десятой части россиян пришлось реструктурировать или продлять кредит, или же им вовсе банки отказали.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишеневе с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Общество
Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
В Калужской области подросток изнасиловал шестилетнего мальчика
Подросток изнасиловал шестилетнего ребенка во время летнего отдыха в Калужской области.
Обновлено вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Собчак позировала перед камерами на «Кинотавре» в обществе Богомолова
Журналистка без стеснения позировала перед камерами рядом с режиссером и улыбалась ему.
Обновлено 09 июня в 13:25
Баскетбол
В Сети появилось видео ограбления раздевалки баскетболистов «Химок»
В Сети появилось видео с моментом ограбления раздевалки баскетболистов клуба «Химки» во время их матча с ЦСКА 10 июня.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Депутаты Екатеринбурга не одобрили поправки в бюджет города
Предложенные мэрией корректировки в бюджет Екатеринбурга депутаты гордумы сочли неверными и проголосовали против принятия решения.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле произошел взрыв бытового газа
Из подъезда производится эвакуация людей. Площадь пожара, по разным данным, составила от 40 до 90 квадратных метров.
Обновлено вчера в 12:31
Экономика
В Екатеринбурге нашли жилье с самыми дешевыми квадратными метрами
Аналитики N1.RU составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самыми дешевыми квадратными метрами.
Обновлено в 01:29
Общество
Мэрия Москвы предложила инициаторам марша в поддержку Голунова обсудить акцию, те согласились говорить только в прямом эфире
Одному из инициаторов марша в поддержку спецкора «Медузы» Ивана Голунова журналисту Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и предложил обсудить детали акции.
Обновлено в 02:56
Политика
WP: США направили в Великобританию запрос об экстрадиции Ассанжа
Министерство юстиции США направило в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Культура
СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца
Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.
Обновлено в 01:48
Политика
Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Россияне стали гораздо больше интересоваться недвижимостью на Кипре
Со стороны россиян спрос вырос сразу на 40 процентов.
Обновлено в 02:33
Общество
Производитель ракет-носителей «Ангара» сдвинул сроки их изготовления
Омский филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет» задерживает сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» от трех месяцев до года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на приказ, подписанный руководителем филиала — директором ПО «Полет» Виктором Шулико.
Обновлено вчера в 22:33
Футбол
Камболов перешел в «Краснодар» из «Рубина»
Обновлено вчера в 11:03
Общество
Более 80 музеев примут участие в Московской музейной неделе
Более 80 музеев участвуют в третьей Московской музейной неделе, проходящей с 10 по 16 июня.
Обновлено в 02:34
Общество
ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Беспилотные автомобили предложили протестировать на дорогах Кубани
Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Яндекс» планирует разрабатывать в Сочи беспилотные автомобили.
Обновлено в 03:08
Интернет
«Яндекс» тестирует AR-приложение про стиль и моду
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.
Обновлено вчера в 17:46