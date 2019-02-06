Происшествия
Отец Децла высказался о результатах экспертизы на наркотикиРоссийская газета вчера в 18:59
Информация о результатах экспертизы по факту смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) является преждевременной. Об этом заявил отец музыканта Александр Толмацкий, добавив, что результаты будут готовы только через две недели.
Читать в источнике
Оценить124
с чего всё началось
Сообщения СМИ о результатах экспертизы по факту смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), скончавшегося в ночь на 3 февраля в Ижевске, являются недостоверными. Об этом сообщил РБК отец музыканта Александр Толмацкий. По его словам, результатов экспертизы на данный момент нет.РБКвчера в 16:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Общество
Сотни людей пришли проститься с Децлом
Обновлено в 04:13
Происшествия
СК объявил в розыск двоих подозреваемых по делу Арашуковых
Двух топ-менеджеров газовых предприятий объявилив розыск по делу Арашуковых о хищении газа на 30 миллиардов рублей, сообщил СК.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд на автозаке
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев прибыли на заседание в московский Тверской районный суд на автозаке, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 04:01
Авто
Volkswagen представил обновленный Passat для Европы
О доработках шасси (семейство построено на модульной платформе MQB) не сообщается, но известно, что Volkswagen Passat снабдили набором более умных водительских ассистентов.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты «Ярс»
С космодрома "Плесецк" запущена межконтинентальная твердотопливная баллистическая ракета РС-24 "Ярс".
Обновлено в 04:45
Хоккей
Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский
В возрасте 42 лет умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено вчера в 17:54
Интернет
Facebook Messenger разрешил удалять сообщения
Приложение-мессенджер от социальной сети Facebook позволит удалять свои сообщения.
Обновлено вчера в 12:55
Космос
Автомобиль Tesla продолжает свой полет в космосе
Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос спортивный электрокар Tesla Roadster ровно год назад, 6 февраля 2018 года.
Обновлено в 01:24
Политика
Песков назвал новую волну «минирований» провокацией
Очередная волна сообщений о "минировании" административных зданий и социальных объектов прокатилась по стране в январе, затронув территорию от Дальнего Востока до Центральной России.
Обновлено в 04:34
Авто
Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq
Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.
Обновлено в 03:10
Наука
Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону России
Скорость движения северного магнитного полюса Земли за последние десятилетия ускорилась в несколько раз, выяснили ученые из американского Национального института информации об окружающей среде.
Обновлено вчера в 10:08
Экономика
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили
Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
«Ростелеком» прорабатывает идею сбора биометрических данных через МФЦ
«Ростелеком» обсуждает возможность сбора биометрических данных россиян в многофункциональных центрах (МФЦ), сообщили «РИА Новости» в госкомпании.
Обновлено в 02:24
Общество
Зимний бизнес. Как зарабатывают на отогреве машины
Обновлено вчера в 23:55
Гаджеты
Apple заменит вице-президента по розничным продажам
Apple в апреле сменит старшего вице-президента по розничным продажам, об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 02:07
Культура
«Оскар» впервые за 30 лет пройдет без ведущего
Американская церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет без ведущего впервые за 30 лет. Такое решение приняли продюсеры мероприятия.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
ТЦ «Европейский» в Москве проверят после сообщения с угрозой взрыва
Специалисты приступили к проверке торгового центра "Европейский" в Москве после анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:33
Театры
Джим Керри сыграет в петербургском мюзикле «Мастер и Маргарита»
В новой постановке театра на сцене предстанут сразу двое адептов темных сил. Одного из них и сыграет знаменитый американский актер.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Медведев уволил главу «Автодора»
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), сообщили в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Азербайджане после землетрясения продолжаются подземные толчки
Ранее республиканский сейсмологический центр сообщил, что сила подземных толчков в эпицентре землетрясения на севере Азербайджана составила 6 баллов, а в близлежащих регионах — 5,3 балла.
Обновлено в 01:55
Кино
«Яндекс» может заняться производством фильмов и сериалов
Источники "Ведомостей" отмечают, что "Яндекс" планирует в 2019 году заказать производство от восьми до десяти сериалов и, вероятно, показать свои первые проекты в начале 2020 года.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Хабаровском крае сошли с рельсов около 30 вагонов с углем
Около 30 вагонов с углем сошли с рельсов на участке Байкало-Амурской железной дороги в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, пути повреждены, сообщается на сайте управления МЧС по региону.
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие
Два корабля ВМС США столкнулись у побережья страны
Ракетный крейсер «Лейте Галф» и сухогруз «Роберт Пири» американских ВМС столкнулись у юго-восточного побережья США, сообщила пресс-служба Военно-морских сил в Twitter.
Обновлено вчера в 21:53
Транспорт
За сутки в Петербурге эвакуировали больше двухсот машин
Обновлено в 02:49
Транспорт
В Москве приостановили движение поездов на оранжевой ветке метро
Движение поездов приостановлено на участке Калужско-Рижской линии московского метро между "Новоясеневской" и "Теплым станом", сообщает пресс-служба столичной подземки в среду.
Обновлено в 00:29
Политика
Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизма
Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».
Обновлено в 02:32
Общество
Путин подарил щенка больной аутизмом девочке из Приморья
Президент России Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера больной аутизмом Веронике из Приморья.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Полицейские попались на массовой продаже водительских прав таксистам
В подмосковной Балашихе сотрудники ГИБДД незаконно выдавали водительские удостоверения гражданам, в том числе иностранцам, которые фактически не сдавали экзамены.
Обновлено в 04:00