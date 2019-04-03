Футбол

Отец Черышева назвал обвинения Уткина в адрес Черчесова бредомiReactor 06:49

Уткин ответил, что виновным может быть главный тренер России. На вопрос, точно ли это сделал Черчесов, комментатор сказал: «Мне больше некого подозревать». Отец игрока сборной Дениса Черышева и тренер ФК «Нижний Новгород» назвал обвинения Уткина в адрес Черчесова бредом.
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Отец Черышева назвал обвинения Уткина в адрес Черчесова бредом

iReactor06:49

Дмитрий Черышев: «Неприятно, что такой инцидент произошел с Уткиным, но обвинять Черчесова – бред»

Спорт БИЗНЕС Online06:36

Отец Черышева назвал бредом обвинения Уткина в адрес Черчесова

Говорит Москва06:28

Дмитрий Черышев назвал бредом предположение, что за нападением на Уткина стоит Черчесов

RT на русском07:54
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Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова

В ночь со 2 на 3 апреля в Улан-Баторе, Монголия, скончался знаменитый российский актёр Алексей Булдаков.
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Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования.
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Экономика

Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить

В январе Сторчак говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы.
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Росстат сообщил об отказе трети россиян от посещения врачей

Почему люди не идут к врачам Треть россиян не обращаются к врачам, когда им нужна медицинская помощь.
Обновлено в 07:20
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия

В Сибири девушку спасли из тонущего в луже автомобиля

Автомобиль наполовину ушел под воду и заглох, его владелица сумела выбраться, но не решилась самостоятельно добираться до "берега" огромной лужи, ей пришлось дожидаться спасателей.
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Общество

Медведев поздравил ректора МГУ Садовничего с юбилеем

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Политика

Росавиация начала запрещать подержанные иностранные самолеты

Росавиация приостановила полеты трех зарегистрированных на Бермудских островах самолетов Azur Air и Nordwind.
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Единоборства

Макгрегор оскорбил Нурмагомедова в Twitter

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, ранее объявивший о завершении спортивной карьеры, оскорбил в Twitter чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 03:28
Кино

Книги «Очень странные дела» выйдут на русском языке

Первая книга автора Гвенды Бонд под названием «Подозрения» выйдет на русском языке этим летом.
Обновлено в 03:36
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Экономика

Недельная инфляция в России оказалась нулевой

Недельная инфляция в России в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года оказалась нулевой после девяти недель на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,8%, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы

Мужчина с ножом совершил нападение на учеников младшей школы в китайской провинции Хуань, двое детей госпитализированы, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 02:52
Политика

Путин отметил вклад Токаева в развитие отношений России и Казахстана

Обновлено в 09:05
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Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула сопернику по второму туру и действующему главе государства Петру Порошенко ряд требований.
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Ворота Генпрокуратуры прищемили ногу росгвардейцу

Сотрудник Росгвардии пострадал, прищемив ногу закрывающимися металлическими воротами возле здания Генеральной прокуратуры в Москве.
Обновлено в 09:25
Авто

Обновленный Volvo XC90 подорожал в России

По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.
Обновлено в 06:39
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Зарплаты россиян предложили переводить по номеру телефона

Трудовой кодекс России уже предусматривает право работника получать зарплату на счет в банке по своему выбору, а не на выбранный работодателем в рамках зарплатного проекта.
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63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке

63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
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Олейник заменит Волкова в бою с Оверимом на UFC в Санкт-Петербурге

Российский тяжеловес UFC Александр Волков выбыл с боя против Алистера Оверима, который должен был пройти 20 апреля в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:04
Авто

Skoda в марте увеличила продажи в России на 7%

Российские дилеры Skoda в марте реализовали 6956 автомобилей – на 7,3% больше, чем годом ранее.
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Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

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Общество

Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни

Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg.
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Алексей Текслер намерен внедрять в Челябинске раздельный сбор мусора

Врио губернатора намерен постепенно развивать систему раздельного сбора мусора и в других городах области.
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Футбол

«Интер» собирается подать в суд на клуб Бекхэма из-за названия

Миланский «Интер» намерен подать в суд на «Интер» из Майами, одним из основателей которого является Дэвид Бекхэм.
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Футбол

На Василия Уткина совершено нападение

Обновлено вчера в 17:26
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Мэр Евпатории выразил готовность сотрудничать со следствием

Мэр Евпатории Андрей Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием по возбуждённому против него уголовному делу.
Обновлено в 07:11
Экономика

Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей

В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
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NASA показало лучшие проекты марсианских домов

NASA показало лучшие проекты марсианских домов, которые представили участники конкурса 3D-Printed Habitat Challenge.
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В NASA разработали крыло нового типа

Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
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Дмитрий Черышев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. За сборную России сыграл 10 официальных матчей и 1 неофициальный. Завершил свою игровую карьеру в Испании, где долгое время проживал и занимался тренерской деятельностью. С 2008 по 2009 годы тренировал детскую команду ФК «Реал Мадрид», в юношеской команде этого клуба играл его старший сын Денис.
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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