Отец Черышева назвал обвинения Уткина в адрес Черчесова бредомiReactor 06:49

Уткин ответил, что виновным может быть главный тренер России. На вопрос, точно ли это сделал Черчесов, комментатор сказал: «Мне больше некого подозревать». Отец игрока сборной Дениса Черышева и тренер ФК «Нижний Новгород» назвал обвинения Уткина в адрес Черчесова бредом.

Кино Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова В ночь со 2 на 3 апреля в Улан-Баторе, Монголия, скончался знаменитый российский актёр Алексей Булдаков.

Происшествия Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования.

Экономика Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить В январе Сторчак говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы.

Здоровье Росстат сообщил об отказе трети россиян от посещения врачей Почему люди не идут к врачам Треть россиян не обращаются к врачам, когда им нужна медицинская помощь.

Политика Кремль возмутили планы НАТО в Черном море В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия В Сибири девушку спасли из тонущего в луже автомобиля Автомобиль наполовину ушел под воду и заглох, его владелица сумела выбраться, но не решилась самостоятельно добираться до "берега" огромной лужи, ей пришлось дожидаться спасателей.

Политика Росавиация начала запрещать подержанные иностранные самолеты Росавиация приостановила полеты трех зарегистрированных на Бермудских островах самолетов Azur Air и Nordwind.

Единоборства Макгрегор оскорбил Нурмагомедова в Twitter Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, ранее объявивший о завершении спортивной карьеры, оскорбил в Twitter чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Кино Книги «Очень странные дела» выйдут на русском языке Первая книга автора Гвенды Бонд под названием «Подозрения» выйдет на русском языке этим летом.

Экономика Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Экономика Недельная инфляция в России оказалась нулевой Недельная инфляция в России в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года оказалась нулевой после девяти недель на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,8%, свидетельствуют данные Росстата.

Происшествия В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы Мужчина с ножом совершил нападение на учеников младшей школы в китайской провинции Хуань, двое детей госпитализированы, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на заявление полиции.

Политика Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула сопернику по второму туру и действующему главе государства Петру Порошенко ряд требований.

Происшествия Ворота Генпрокуратуры прищемили ногу росгвардейцу Сотрудник Росгвардии пострадал, прищемив ногу закрывающимися металлическими воротами возле здания Генеральной прокуратуры в Москве.

Авто Обновленный Volvo XC90 подорожал в России По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.

Экономика Зарплаты россиян предложили переводить по номеру телефона Трудовой кодекс России уже предусматривает право работника получать зарплату на счет в банке по своему выбору, а не на выбранный работодателем в рамках зарплатного проекта.

Единоборства Олейник заменит Волкова в бою с Оверимом на UFC в Санкт-Петербурге Российский тяжеловес UFC Александр Волков выбыл с боя против Алистера Оверима, который должен был пройти 20 апреля в Санкт-Петербурге.

Авто Skoda в марте увеличила продажи в России на 7% Российские дилеры Skoda в марте реализовали 6956 автомобилей – на 7,3% больше, чем годом ранее.

Общество Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg.

Общество Алексей Текслер намерен внедрять в Челябинске раздельный сбор мусора Врио губернатора намерен постепенно развивать систему раздельного сбора мусора и в других городах области.

Футбол «Интер» собирается подать в суд на клуб Бекхэма из-за названия Миланский «Интер» намерен подать в суд на «Интер» из Майами, одним из основателей которого является Дэвид Бекхэм.

Происшествия Мэр Евпатории выразил готовность сотрудничать со следствием Мэр Евпатории Андрей Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием по возбуждённому против него уголовному делу.

Экономика Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.

Космос NASA показало лучшие проекты марсианских домов NASA показало лучшие проекты марсианских домов, которые представили участники конкурса 3D-Printed Habitat Challenge.