Футбол
Отец Черышева назвал обвинения Уткина в адрес Черчесова бредомiReactor 06:49
Уткин ответил, что виновным может быть главный тренер России. На вопрос, точно ли это сделал Черчесов, комментатор сказал: «Мне больше некого подозревать». Отец игрока сборной Дениса Черышева и тренер ФК «Нижний Новгород» назвал обвинения Уткина в адрес Черчесова бредом.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
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