Футбол

Отец Черышева назвал обвинения Уткина в адрес Черчесова бредомiReactor 06:49

Уткин ответил, что виновным может быть главный тренер России. На вопрос, точно ли это сделал Черчесов, комментатор сказал: «Мне больше некого подозревать». Отец игрока сборной Дениса Черышева и тренер ФК «Нижний Новгород» назвал обвинения Уткина в адрес Черчесова бредом.
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Дмитрий Черышев назвал бредом предположение, что за нападением на Уткина стоит Черчесов

RT на русском07:54

Отец Черышева назвал обвинения Уткина в адрес Черчесова бредом

iReactor06:49

Отец Черышева назвал бредом обвинения Уткина в адрес Черчесова

Говорит Москва06:28

Дмитрий Черышев: «Неприятно, что такой инцидент произошел с Уткиным, но обвинять Черчесова – бред»

Спорт БИЗНЕС Online06:36
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Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
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Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
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Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
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От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
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В Петербурге горит прядильно-ниточный комбинат

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В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми

В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
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«Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в отложенном матче чемпионата

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Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen

Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
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Авто

В России открылся первый завод Mercedes-Benz

К чести немецкого концерна, завод построили относительно быстро: первый камень в основание будущего предприятия, расположенного в индустриальном парке "Есипово", заложили менее двух лет назад.
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Армия и оружие

В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

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Балотелли: «Бонуччи повезло, что меня не было рядом»

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«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению

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Отчим ответит в суде за насилие и убийство пятилетней девочки в Сочи

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Поклонники уверены, что дочь Климовой и Месхи растет копией отца

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В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро

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Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер

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Дмитрий Черышев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. За сборную России сыграл 10 официальных матчей и 1 неофициальный. Завершил свою игровую карьеру в Испании, где долгое время проживал и занимался тренерской деятельностью. С 2008 по 2009 годы тренировал детскую команду ФК «Реал Мадрид», в юношеской команде этого клуба играл его старший сын Денис.
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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