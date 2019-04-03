Футбол

Отец Черышева назвал обвинения Уткина в адрес Черчесова бредомiReactor 06:49

Уткин ответил, что виновным может быть главный тренер России. На вопрос, точно ли это сделал Черчесов, комментатор сказал: «Мне больше некого подозревать». Отец игрока сборной Дениса Черышева и тренер ФК «Нижний Новгород» назвал обвинения Уткина в адрес Черчесова бредом.
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Дмитрий Черышев назвал бредом предположение, что за нападением на Уткина стоит Черчесов

RT на русском07:54

Отец Черышева назвал обвинения Уткина в адрес Черчесова бредом

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Уткин заподозрил Черчеcова в организации нападения на себя

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Мне больше некого подозревать: Уткин считает Черчесова организатором нападения на себя

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Отец Черышева назвал бредом обвинения Уткина в адрес Черчесова

Говорит Москва06:28

Уткин заподозрил Черчесова в организации нападения

ТК Звезда03:01

Дмитрий Черышев: «Неприятно, что такой инцидент произошел с Уткиным, но обвинять Черчесова – бред»

Спорт БИЗНЕС Online06:36
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:09, Ашберн
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Ранее RSpectr сообщал, что руководство Facebook призналось в хранении персональных данных миллионов пользователей на серверах компании в незашифрованном виде.
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До недавнего момента поклонники герцогов Сассекских вынуждены были следить за ними в официальном instagram-аккаунте Кейт Миддлтон и принца Уильяма @kensingtonroyal.
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Военный самолет съехал с взлетной полосы во время учений в Испании

Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести во время того, как небольшой военный самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Испании.
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Василий Уткин сообщил о совершенном на него нападении

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Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

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В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми

В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
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Раскрыта причина смерти актера Алексея Булдакова

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Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский»

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Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме

Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
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На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации

Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на хлебзавод.
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Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост

Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
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Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

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За 20 лет работы в шоу-бизнесе Зеленский добился немалых высот. Недавно Владимир сменил род деятельности и с головой ушел в политику.
Обновлено в 13:30
Политика

Украина запретила частные полеты в Россию

Кабинет министров Украины запретил нерегулярные рейсы между Украиной и РФ.
Обновлено в 05:56
Авто

McLaren показал первые фото новой модели Gran Tourer

Впервые о появлении новой модели типа Gran Tourer заявил Майк Флевитт в рамках Женевского автосалона, прошедшего в марте этого года.
Обновлено в 09:52
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Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕС

Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию.
Обновлено вчера в 18:29
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Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
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Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 200» в Петербурге

Обновлено в 12:40
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Россия является крупным кредитором Венесуэлы.
Обновлено в 11:05
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ЦИК Украины до сих пор не смогла закончить подсчет голосов

ЦИК Украины не может закончить подсчет голосов с президентских выборов, поскольку один участок в Киевской области не передал данные протокола в электронном виде о результатах волеизъявления украинцев.
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У Егора Крида закончился контракт с Black Star

Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
Обновлено в 07:07
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
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Завтра в Battlefield V появятся микротранзакции

Завтра в игре появится два таких героя — Шеймус и Эрнст. Вдобавок DICE также подготовила два особых набора — для новичков и премиальный.
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Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу

Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
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Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R

Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
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Ученые нашли в Египте гробницы времен первых фараонов

Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
Обновлено в 12:44
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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