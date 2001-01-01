Футбол
Отец Черышева назвал бредом обвинения Уткина в адрес ЧерчесоваГоворит Москва 06:28
На вопрос радиостанции «Говорит Москва», подозревает ли он главного тренера сборной России Станислава Черчесова, Уткин ответил: «Мне больше некого подозревать». Отец игрока сборной Дениса Черышева и тренер «Нижнего Новгорода» назвал бредом обвинения комментатора в адрес Черчесова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Политика
Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Авто
В Германии лучшим внедорожником стала LADA 4x4
LADA 4x4 получила первенство на рынке Германии непосредственно по соотношению цены и качества.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Культура
Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным
Обновлено в 12:35
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа
Обновлено в 13:29
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Экономика
Россиян обложат новыми налогами
Неналоговые платежи внесут в Налоговый кодекс РФ. По крайней мере, с такой законодательной инициативой выступил Минфин.
Обновлено вчера в 02:31
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Обновлено в 15:42
Футбол
Защитник Петар Занев покинул «Енисей»
Защитник Петар Занев ушел из «Енисея».
Обновлено в 13:25
Политика
Байден ответил на претензии обвинивших его женщин
Претензии женщин, обвинивших бывшего вице-президента США в неподобающем поведении, прокомментировал Джо Байден.
Обновлено в 16:47
Происшествия
С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте
Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
Обновлено в 16:59
Авто
Компания Hyundai показала руль с сенсорными экранами
На рулевом колесе специалисты разместили два небольших настраиваемых сенсорных экрана, на которых информация отображается в зависимости от выбранного режима.
Обновлено в 13:25
Политика
Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе
Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.
Обновлено в 16:27
Экономика
Силуанов: власти Венесуэлы задерживают выплаты по долгу перед Россией
Венесуэла еще не выплатила транш по долгу перед Россией, который должен был поступить в марте.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Тело солдата, убитого 37 лет назад, вернули в Израиль
Израилю было возвращено тело военнослужащего, который погиб в Ливане в бою при деревне Султан-Якуб 37 лет назад.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Пользователи соцсетей осудили арест старейшины Ахмеда Барахоева
Репрессиями власти Ингушетии отбирают у народа право на собрания, прокомментировали новость об аресте Ахмеда Барахоева пользователи Facebook.
Обновлено в 16:03
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания мэра Евпатории
Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина
Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Авто
Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen
Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено в 08:22
Футбол
Адвокат Мамаева объяснил его веселье после решения суда
Обновлено в 16:45
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Энергетика
Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост
Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено в 13:54
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено в 10:37
Здоровье
Каждый пятый россиянин сомневается в качестве бесплатного лечения
Каждый пятый гражданин России отказывается от посещения больниц, так как сомневается в эффективности бесплатного лечения.
Обновлено в 12:29
Политика
В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма
На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
Обновлено в 16:15
Авто
Путин откроет завод Mercedes-Benz
Сегодня, 3 апреля, состоится открытие завода немецкого автобренда в Подмосковье. Строительство началось летом 2017 года.
Обновлено в 03:47
Кино
Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома
Обновлено в 14:18
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20