Футбол

Отец Черышева назвал бредом обвинения Уткина в адрес ЧерчесоваГоворит Москва 06:28

На вопрос радиостанции «Говорит Москва», подозревает ли он главного тренера сборной России Станислава Черчесова, Уткин ответил: «Мне больше некого подозревать». Отец игрока сборной Дениса Черышева и тренер «Нижнего Новгорода» назвал бредом обвинения комментатора в адрес Черчесова.
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Дмитрий Черышев — об обвинениях Уткина в адрес Черчесова: бред самый настоящий

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Дмитрий Черышев: «Неприятно, что такой инцидент произошел с Уткиным, но обвинять Черчесова – бред»

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Отец Черышева назвал бредом обвинения Уткина в адрес Черчесова

Говорит Москва06:28
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Дмитрий Черышев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. За сборную России сыграл 10 официальных матчей и 1 неофициальный. Завершил свою игровую карьеру в Испании, где долгое время проживал и занимался тренерской деятельностью. С 2008 по 2009 годы тренировал детскую команду ФК «Реал Мадрид», в юношеской команде этого клуба играл его старший сын Денис.
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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