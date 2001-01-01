Футбол

Отец Черышева назвал бредом обвинения Уткина в адрес ЧерчесоваГоворит Москва вчера в 06:28

На вопрос радиостанции «Говорит Москва», подозревает ли он главного тренера сборной России Станислава Черчесова, Уткин ответил: «Мне больше некого подозревать». Отец игрока сборной Дениса Черышева и тренер «Нижнего Новгорода» назвал бредом обвинения комментатора в адрес Черчесова.
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Отец Черышева назвал бредом обвинения Уткина в адрес Черчесова

Говорит Москвавчера в 06:28

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ: Обвинять Черчесова в нападении, говорить, что он нанял людей - это, наверное, бред самый настоящий

Спорт уик-эндвчера в 15:46

Дмитрий Черышев назвал бредом предположение, что за нападением на Уткина стоит Черчесов

RT на русскомвчера в 07:54

Отец Черышева назвал обвинения Уткина в адрес Черчесова бредом

iReactorвчера в 06:49

Дмитрий Черышев: «Неприятно, что такой инцидент произошел с Уткиным, но обвинять Черчесова – бред»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 06:36

Дмитрий Черышев — об обвинениях Уткина в адрес Черчесова: бред самый настоящий

Чемпионатвчера в 16:18
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Культура

Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным

Обновлено вчера в 09:38
Общество

Заслуженный врач России потребовал извинений от Елены Малышевой

Обновлено вчера в 21:40
Кино

Скончался актер Алексей Булдаков

В возрасте 68 лет скоропостижно скончался актер Алексей Булдаков, сообщил в своем Инстаграме президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов.
Обновлено вчера в 07:45
Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Политика

На открытие завода Mercedes Путин приехал на Aurus

Многие годы в качестве президентского лимузина использовался именно Mercedes, но в этот раз Путин прибыл на российском Aurus.
Обновлено вчера в 11:09
Экономика

РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз

Процесс регистрации занимает обычно несколько месяцев, так что рейтинг фиксирует изменения с некоторым опозданием, но это единственные официальные данные о рынке франшиз.
Обновлено в 00:01
Общество

Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса

Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в Минздраве Якутии

В Минздраве Якутии проходят обыски, сообщил телеканалу «Якутия24» источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

За третьего и последующих детей предложили выплачивать 50 тысяч

Выплату в размере 50 тысяч рублей предложили выплачивать не только тем семьям, где родился третий ребёнок, но и за всех последующих.
Обновлено вчера в 05:08
Происшествия

Источники назвали новую версию катастрофы Boeing в Эфиопии

Источники телеканала ABC 4 апреля назвали вероятную причину крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии.
Обновлено вчера в 21:19
Политика

В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:26
Энергетика

Нефтяник заявил, что вся Омская область сидит на казахстанском бензине

В рамках интервью изданию Forbes.kz заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании «КазМунайГаз» Данияр Тиесов рассказал, как устроена казахстанская переработка и почему выгодно продавать продукт в России.
Обновлено вчера в 00:46
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Футбол

Нико Ковач: Игра была дикой, такого матча в моей карьере еще не было

Игра была дикой, очень открытой.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие

США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет

США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено в 00:29
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления жены

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов ответил в Twitter Конору Макгрегору, который оскорбил жену спортсмена.
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие

США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Ещё две женщины обвинили Джо Байдена в неуместных прикосновениях

Ещё две женщины обвинили экс-вице-президента США Джо Байдена в неподобающем поведении — неуместных и двусмысленных прикосновениях.
Обновлено вчера в 03:54
Театры

На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам

Обновлено вчера в 10:08
Транспорт

Участок Сокольнической линии метро откроют на день раньше

Участок Сокольнической линии московского метро от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского» откроют на сутки раньше.
Обновлено вчера в 12:32
Авто

Вьетнамская VinFast привезет в РФ кроссовер и седан

Вьетнамская автомобильная марка VinFast подтвердила свои планы относительно России, оглашенные в прошлом году, попутно назвав, какие модели бренда появятся в продаже в нашей стране первыми.
Обновлено в 00:13
Экономика

Греф купил облигации Сбербанка на 50 млн рублей

Греф не впервые покупает облигации Сбербанка.
Обновлено вчера в 12:49
Шоу-бизнес

Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина

Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено вчера в 06:03
Политика

В конгресс США внесли закон о новых санкциях против России

Как отмечается, законопроект также предполагает введение санкций против иностранцев, которые инвестируют в энергетический рынок России.
Обновлено вчера в 10:18
Технологии

У любителей интернет-шопинга воруют деньги, используя специальные коды

Любители интернет-шопинга вводят на сайтах свои данные, чтобы совершить покупки.
Обновлено вчера в 11:23
Авто

Первый электрокроссовер Ford проедет более 500 км на одном заряде

Электромобиль Ford, у которого пока нет названия, должен стать первым электрокаром марки с большим запасом хода, к тому же в модном кузове.
Обновлено вчера в 03:50
Авто

В Китае придумали вертикальную парковку авто

На стоянке авто грузится на специальную платформу и вместе с машиной самостоятельно заезжает на размеченное парковочное место.
Обновлено вчера в 21:46
Здоровье

Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион

В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено вчера в 13:28
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Дмитрий Черышев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. За сборную России сыграл 10 официальных матчей и 1 неофициальный. Завершил свою игровую карьеру в Испании, где долгое время проживал и занимался тренерской деятельностью. С 2008 по 2009 годы тренировал детскую команду ФК «Реал Мадрид», в юношеской команде этого клуба играл его старший сын Денис.
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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