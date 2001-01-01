Футбол
Отец Черышева назвал бредом обвинения Уткина в адрес ЧерчесоваГоворит Москва вчера в 06:28
На вопрос радиостанции «Говорит Москва», подозревает ли он главного тренера сборной России Станислава Черчесова, Уткин ответил: «Мне больше некого подозревать». Отец игрока сборной Дениса Черышева и тренер «Нижнего Новгорода» назвал бредом обвинения комментатора в адрес Черчесова.
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Дмитрий Черышев назвал бредом предположение, что за нападением на Уткина стоит Черчесов
RT на русскомвчера в 07:54
Дмитрий Черышев: «Неприятно, что такой инцидент произошел с Уткиным, но обвинять Черчесова – бред»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 06:36
Дмитрий Черышев — об обвинениях Уткина в адрес Черчесова: бред самый настоящий
Чемпионатвчера в 16:18
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Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено вчера в 09:38
Общество
Заслуженный врач России потребовал извинений от Елены Малышевой
Обновлено вчера в 21:40
Кино
Скончался актер Алексей Булдаков
В возрасте 68 лет скоропостижно скончался актер Алексей Булдаков, сообщил в своем Инстаграме президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
На открытие завода Mercedes Путин приехал на Aurus
Многие годы в качестве президентского лимузина использовался именно Mercedes, но в этот раз Путин прибыл на российском Aurus.
Обновлено вчера в 11:09
Экономика
РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз
Процесс регистрации занимает обычно несколько месяцев, так что рейтинг фиксирует изменения с некоторым опозданием, но это единственные официальные данные о рынке франшиз.
Обновлено в 00:01
Общество
Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса
Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в Минздраве Якутии
В Минздраве Якутии проходят обыски, сообщил телеканалу «Якутия24» источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
За третьего и последующих детей предложили выплачивать 50 тысяч
Выплату в размере 50 тысяч рублей предложили выплачивать не только тем семьям, где родился третий ребёнок, но и за всех последующих.
Обновлено вчера в 05:08
Происшествия
Источники назвали новую версию катастрофы Boeing в Эфиопии
Источники телеканала ABC 4 апреля назвали вероятную причину крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:26
Энергетика
Нефтяник заявил, что вся Омская область сидит на казахстанском бензине
В рамках интервью изданию Forbes.kz заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании «КазМунайГаз» Данияр Тиесов рассказал, как устроена казахстанская переработка и почему выгодно продавать продукт в России.
Обновлено вчера в 00:46
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Футбол
Нико Ковач: Игра была дикой, такого матча в моей карьере еще не было
Игра была дикой, очень открытой.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие
США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет
США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено в 00:29
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления жены
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов ответил в Twitter Конору Макгрегору, который оскорбил жену спортсмена.
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие
США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Ещё две женщины обвинили Джо Байдена в неуместных прикосновениях
Ещё две женщины обвинили экс-вице-президента США Джо Байдена в неподобающем поведении — неуместных и двусмысленных прикосновениях.
Обновлено вчера в 03:54
Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено вчера в 10:08
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро откроют на день раньше
Участок Сокольнической линии московского метро от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского» откроют на сутки раньше.
Обновлено вчера в 12:32
Авто
Вьетнамская VinFast привезет в РФ кроссовер и седан
Вьетнамская автомобильная марка VinFast подтвердила свои планы относительно России, оглашенные в прошлом году, попутно назвав, какие модели бренда появятся в продаже в нашей стране первыми.
Обновлено в 00:13
Экономика
Греф купил облигации Сбербанка на 50 млн рублей
Греф не впервые покупает облигации Сбербанка.
Обновлено вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина
Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
В конгресс США внесли закон о новых санкциях против России
Как отмечается, законопроект также предполагает введение санкций против иностранцев, которые инвестируют в энергетический рынок России.
Обновлено вчера в 10:18
Технологии
У любителей интернет-шопинга воруют деньги, используя специальные коды
Любители интернет-шопинга вводят на сайтах свои данные, чтобы совершить покупки.
Обновлено вчера в 11:23
Авто
Первый электрокроссовер Ford проедет более 500 км на одном заряде
Электромобиль Ford, у которого пока нет названия, должен стать первым электрокаром марки с большим запасом хода, к тому же в модном кузове.
Обновлено вчера в 03:50
Авто
В Китае придумали вертикальную парковку авто
На стоянке авто грузится на специальную платформу и вместе с машиной самостоятельно заезжает на размеченное парковочное место.
Обновлено вчера в 21:46
Здоровье
Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион
В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено вчера в 13:28