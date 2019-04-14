Политика
Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в ЛондонеRT на русском 02:15
Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании. Как отметил Шиптон в интервью The Herald Sun, он посмотрел ролик, на кадрах которого видно, как Ассанжа выводят из здания посольства Эквадора в Лондоне.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:26, Ашберн
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Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 03:57
Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 03:56
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Нидерландские антимонопольщики заинтересовались Apple
Нидерландское управление по делам потребителей и рынков (ACM) намерено выяснить, не злоупотребляет ли Apple положением, которое занимает магазин приложений App Store.
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Автоспорт
Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»
Четырёхкратный чемпион мира в шестой раз в карьере выиграл Гран-при Китая, который стал 1000-м этапом в истории «Формулы-1».
Обновлено в 03:54
Авто
Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае
Первые «товарные» кроссоверы Haval F7 российской сборки поступят к дилерам Haval после майских праздников.
Обновлено 12 апреля в 11:45
Авто
Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей
Обновлено 12 апреля в 03:50
Интернет
Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook
Утечка информации происходила с 1 января по 28 марта Корпорация Microsoft сообщила о взломе почтового клиента Outlook, пишет TechCrunch.
Обновлено вчера в 20:23
Авто
Появились фото праворульной Lada 4x4
В Сети появились фото нового автомобиля «АвтоВАЗа» - Lada 4x4 Pickup в модификации с правым расположением руля.
Обновлено вчера в 16:43
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Единоборства
Порье победил Холлоуэя и получил право на бой с Хабибом Нурмагомедовым
Дастин Порье победил Макса Холлоуэя в бою за титул временного чемпиона организации в легком весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:38
Энергетика
Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть
Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Происшествия
В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком
Воспламенившийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но никак не водой, поскольку горящее масло может разлиться еще больше, и поверхность пожара станет шире.
Обновлено в 02:31
Наука
Бактерии шлют друг другу гены через все человеческое тело
Ученые из США и Южной Кореи разработали метод, который помог узнать, насколько часто жители человеческого тела обмениваются генами.
Обновлено 12 апреля в 05:05
Происшествия
Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Политика
Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем
Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.
Обновлено вчера в 21:56
Экономика
От сети АЗС до недвижимости в Испании: как живут депутаты ГД от Кубани
По имеющейся в собственности недвижимости супруга Напсо существенно опережает и супруга, и его коллег от региона: она владеет земельным участков, двумя объектами незавершенного строительства, несколькими автозаправочными станциями и газотопливными хранилищами, гаражным боксом, а также более чем десятком нежилых помещений.
Обновлено вчера в 14:36
Транспорт
В будущее на электросамокате: догонит ли Россия мировой тренд?
Тренд на микромобильность начали еще в 2014 году китайские велошеринги Ofo и Mobike, а также американская Jump Bike.
Обновлено в 02:07
Политика
Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие
170 лет назад под Воронежем родился создатель легендарной трехлинейки
14 апреля 1849 года в Рамони Воронежской губернии родился русский конструктор Сергей Иванович Мосин.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Мазали – не помогло: к психологу обратились в ЕАО родители первоклассницы, которая «все грызет»
Тревога и беспокойство, причина которых пока остается неизвестной, привели к чрезмерному развитию вредной привычки у первоклассницы в Еврейской автономной области – девочка, по словам ее родителей, «все грызет».
Обновлено в 03:00
Политика
Порошенко объявил о безвизовом въезде в Таиланд для украинцев
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с 14 апреля граждане Украины смогут совершать поездки в Таиланд без оформления виз.
Обновлено в 04:04
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Кино
Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере
Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере Warner Bros. всерьез опасаются, что иск против актёра, сыгравшего Грин-Де-Вальда, навредит фильмам поттерианы.
Обновлено вчера в 05:50
Армия и оружие
Ливан заявил о нарушении границы израильским беспилотником
Военные силы Ливана предупредили миротворцев ООН о нарушении Израилем границ страны.
Обновлено в 01:20