Политика

Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родинуLenta.ru 05:49

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает телеканал SBS News.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне

RT на русском02:15

Отец Ассанжа обратился с просьбой об экстрадиции основателя Wikileaks в Австралию

Коммерсантъ04:03

Отец Ассанжа обратился к властям Австралии с просьбой об экстрадиции сына на родину

ТАСС03:40

Отца Ассанжа шокировал внешний вид сына

Известия02:57

Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть его сына на родину

РИА Новости04:41

Отец Ассанжа в шоке: в 74 года я выгляжу лучше него

Газета.Ru01:58

Отец Джулиана Ассанжа шокирован внешним видом сына

Говорит Москва02:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено в 05:06
Происшествия

Непальский самолет столкнулся с двумя вертолетами

Самолет авиакомпании Summit Air при взлете врезался в два вертолета в непальском городе Лукла.
Обновлено в 05:39
Футбол

«Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч РПЛ

Петербургский "Зенит" и махачкалинский "Анжи" объявили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:39
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Экономика

Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви

Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой опубликовала закулисное видео с артисткой

Обновлено в 03:31
Происшествия

СКР проверяет сообщения о нападении алабая на детей в Новой Москве

Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нападении собаки породы алабай сначала на 12-летнюю девочку, а затем на 17-летнего юношу в Новой Москве.
Обновлено в 09:15
Единоборства

Уайт подтвердил, что Порье станет следующим соперником Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что Дастин Порье станет соперником действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 04:50
Авто

Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России

Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона

Обновлено в 05:14
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

Порошенко не считает запрет соцсетей нарушением свободы слова

Действующий лидер запретил в стране «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и Mail в 2017 году.
Обновлено в 09:32
Политика

Ассанж поможет раскрыть заговор против Трампа

Экстрадиция Ассанжа в США пролила бы свет на заговор с целью проведения расследования в отношении президента Трампа, основанного на ложном обвинении в получении от России помощи, повлиявшей на выборы 2016 года, сообщил соратник и давний друг Трампа изданию The Washington Examiner.
Обновлено в 07:34
Гаджеты

Назван ТОП самых лучших бюджетных смартфонов апреля 2019 года

В апреле производители смартфонов вывели на рынок России множество новых моделей, представленных на выставке MWC 2019.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

В ювелирном магазине в Швеции прогремел мощный взрыв

В шведском Норрчепинге в кладовой ювелирного магазина прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал SVT со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 01:12
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Авто

Определены самые популярные подержанные иномарки в России

Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак

Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В Нигерии 12 человек погибли в результате взрыва автоцистерны с нефтью

Обновлено в 09:05
Происшествия

В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок

Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Авто

В России назвали критерии надёжности автомобилей

Обновлено вчера в 03:33
Общество

Глава КБР Казбек Коков посетил пострадавшие от града районы

Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Украинский солдат прострелил ногу командиру из-за издевательств

Обновлено вчера в 15:23
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы

Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:15
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании

Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие

Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121

Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное