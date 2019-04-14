Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родинуLenta.ru 05:49
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает телеканал SBS News.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Происшествия
Непальский самолет столкнулся с двумя вертолетами
Самолет авиакомпании Summit Air при взлете врезался в два вертолета в непальском городе Лукла.
Обновлено в 05:39
Футбол
«Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч РПЛ
Петербургский "Зенит" и махачкалинский "Анжи" объявили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:39
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Экономика
Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви
Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22
Происшествия
СКР проверяет сообщения о нападении алабая на детей в Новой Москве
Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нападении собаки породы алабай сначала на 12-летнюю девочку, а затем на 17-летнего юношу в Новой Москве.
Обновлено в 09:15
Единоборства
Уайт подтвердил, что Порье станет следующим соперником Нурмагомедова
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что Дастин Порье станет соперником действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 04:50
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона
Обновлено в 05:14
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Порошенко не считает запрет соцсетей нарушением свободы слова
Действующий лидер запретил в стране «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и Mail в 2017 году.
Обновлено в 09:32
Политика
Ассанж поможет раскрыть заговор против Трампа
Экстрадиция Ассанжа в США пролила бы свет на заговор с целью проведения расследования в отношении президента Трампа, основанного на ложном обвинении в получении от России помощи, повлиявшей на выборы 2016 года, сообщил соратник и давний друг Трампа изданию The Washington Examiner.
Обновлено в 07:34
Гаджеты
Назван ТОП самых лучших бюджетных смартфонов апреля 2019 года
В апреле производители смартфонов вывели на рынок России множество новых моделей, представленных на выставке MWC 2019.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
В ювелирном магазине в Швеции прогремел мощный взрыв
В шведском Норрчепинге в кладовой ювелирного магазина прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал SVT со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 01:12
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Авто
Определены самые популярные подержанные иномарки в России
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак
Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок
Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Авто
В России назвали критерии надёжности автомобилей
Обновлено вчера в 03:33
Общество
Глава КБР Казбек Коков посетил пострадавшие от града районы
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Украинский солдат прострелил ногу командиру из-за издевательств
Обновлено вчера в 15:23
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы
Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:15
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании
Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие
Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121
Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18