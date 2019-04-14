Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родинуLenta.ru 05:49
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает телеканал SBS News.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Политика
В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ в Ровенской области
Сторонники «новой церкви» захватили Свято-Иоанно-Богословскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Копытов Ровенской области, пишет РИА Новости со ссылкой на местный союз православных журналистов.
Обновлено 12 апреля в 09:23
Общество
Анастасия Миронова о том, как люди страдают от культа гиперсексуальности
Если бы все патологически брезгливые и асексуальные люди осмелились открыто в этом признаться, они бы спасли себя от долгих лет непрерывного стресса и давно бы нашли себе в пару таких же партнеров, которые мечтают о семье, но без секса и утреннего обмена биологическими жидкостями.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Трое украинцев попытались на тележках вывезти в Белоруссию 800 кг сала
Трое граждан Украины попытались на тележках вывезти в Белоруссию 800 кг сала. Об этом сообщила украинская Госпогранслужба 13 апреля.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Порошенко назвал условие дебатов с Зеленским на стадионе
Президент Украины Петр Порошенко готов принять участие в дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским 19 апреля на стадионе «Олимпийский», если время не будет совпадать со временем, на которое назначены официальные телевизионные дебаты.
Обновлено в 07:03
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено 12 апреля в 06:58
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Здоровье
Клин клином: В Японии простуду лечат мороженным и жгучим перцем
Россияне, как известно, еще с давних времен считали, что клин клином вышибают, поэтому простуду и ангину даже зимой лечили ледяными напитками и мороженым, а температуру сбивали крепким алкоголем с перцем и вместо того, чтобы охлаждать тело, закутывали больного по самые уши.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Депутата Виталия Милонова избили в Петербурге
Депутата Виталия Милонова избили на одной из автомобильных стоянок Санкт-Петербурга, передает РЕН-ТВ.
Обновлено в 06:01
Автоспорт
Серхио Перес: «Это идеальная гонка»
Обновлено в 05:42
Культура
Умерла художница Ксения Успенская
Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:27
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Боевые расчеты С-400 прошли проверку в Подмосковье
Боевые расчеты ПВО прошли проверку с использованием зенитно-ракетных комплексов С-400 и «Панцирь-С» в Московской области.
Обновлено вчера в 20:55
Армия и оружие
Появилось видео перехвата Сирией израильских ракет
Обновлено вчера в 01:06
Общество
Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии
Обновлено в 03:45
Происшествия
Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Спорт
Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33
Армия и оружие
Приходится считаться: Американский генерал сожалеет о ядерном оружии России
Украинское информагентство УНИАН, входящее в медиахолдинг Коломойского, опубликовало интервью американского генерала Рональда Мангума, которое тот дал «представителю Фонда „Свободная Россия“ (организация, созданная российскими эмигрантами в США) на Южном Кавказе» Егору Куроптеву.
Обновлено в 01:48
Гаджеты
Рассекречен новый смартфон Samsung с мощной батареей
На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) опубликована информация о новом смартфоне Samsung с аккумулятором на 4900 мАч.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Общество
Почти 100 тысяч москвичей не могут выехать за рубеж из-за долгов
Приставы запретили выезд за рубеж почти 100 тыс. москвичей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
Обновлено в 05:57
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено 12 апреля в 13:55
Шоу-бизнес
Александр Буйнов восхитился красотой актрисы Дарьи Мороз
Популярная отечественная актриса Дарья Мороз, известная многим зрителям по роли в сериале "Содержанки", на странице в Instagram опубликовала фото, не оставившее равнодушными поклонников и коллег по шоу-бизнесу.
Обновлено в 01:50
Происшествия
На артистку «Геликон-оперы» Заридзе напали в Москве
Обновлено в 06:24
Общество
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»
Агентство Bloomberg с помощью фанатов «Игры престолов» составило рейтинг богатейших семей сериала.
Обновлено вчера в 20:54