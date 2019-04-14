Политика

Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родинуLenta.ru 05:49

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает телеканал SBS News.
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Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть его сына на родину

РИА Новости04:41

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Газета.Ru01:58

Отец Ассанжа обратился к властям Австралии с просьбой об экстрадиции сына на родину

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Коммерсантъ04:03

Отец Джулиана Ассанжа шокирован внешним видом сына

Говорит Москва02:22
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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