Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родинуLenta.ru 05:49
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает телеканал SBS News.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:58, Ашберн
Политика
Порошенко призвал голосовать за настоящего президента страны
Действующий президент Украины Петр Порошенко, прибывший на стадион «Олимпийский» в Киеве для дебатов с кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским, призвал собравшихся выбрать во втором туре настоящего президента страны.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Опубликовано видео конфликта Милонова с сотрудником штрафстоянки
РЕН ТВ опубликовал видео инцидента с участием депутата Госдумы Виталия Милонова на штрафстоянке в Петербурге.
Обновлено в 07:51
Наука
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Авто
Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая
Обновлено в 05:34
Политика
Ассанж поможет раскрыть заговор против Трампа
Экстрадиция Ассанжа в США пролила бы свет на заговор с целью проведения расследования в отношении президента Трампа, основанного на ложном обвинении в получении от России помощи, повлиявшей на выборы 2016 года, сообщил соратник и давний друг Трампа изданию The Washington Examiner.
Обновлено в 07:34
Политика
Борисов: космическая программа США зависит от РД-180
Обновлено в 07:00
Кино
2 мая в России выйдет документалка «Супергерои. Как всё начиналось»
Компания «Кинологистика» покажет в России британскую документалку Rise of the Superheroes про создание комиксовых супергероев и их путь на большом экране в Голливуде.
Обновлено вчера в 11:52
Общество
ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию из-за гололеда
Автомобилистам в воскресенье, 14 апреля, рекомендуют соблюдать дистанцию на дорогах в связи с гололедом.
Обновлено в 06:35
Общество
На Крите открыли парк имени Юрия Гагарина
В беседе с корреспондентом ТАСС Федор Юрчихин подчеркнул, что Парк имени Юрия Гагарина открыт на Крите спустя два дня, как в России и других странах отмечали 12 апреля День космонавтики.
Обновлено в 06:19
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12
Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Единоборства
Уайт подтвердил, что Порье станет следующим соперником Нурмагомедова
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что Дастин Порье станет соперником действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 04:50
Политика
Порошенко высказался о наблюдателях из «страны-агрессора»
Ранее News.ru писал, что во время выступления действующего лидера на стадионе произошла давка, поскольку люди начали покидать мероприятие.
Обновлено в 08:25
Политика
Порошенко хочет уволить первого замглавы СВР
Президент Украины Пётр Порошенко намерен снять Сергея Семочко с поста первого замглавы Службы внешней разведки страны.
Обновлено в 08:26
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Культура
Скончалась художница Ксения Успенская
Российская художница Ксения Успенская скончалась в возрасте 96 лет в Воронеже, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 19:30
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Елена Захарова снималась на последнем месяце беременности
Обновлено в 07:20
Политика
В Совфеде ответили на призыв к России прекратить поддержку Мадуро
Ранее 14 апреля Помпео и Араужу призвали другие страны, такие как Россия, Китай и Куба, не оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени
По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Обновлено в 01:16
Политика
В Кремле оценили позицию Турции по С-400
Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»
Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено в 07:57
Авто
Внешний вид шин может сказать о неисправностях автомобиля
Обновлено вчера в 06:27