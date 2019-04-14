Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родинуLenta.ru 05:49
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает телеканал SBS News.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Автоспорт
Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Обновлено в 04:54
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Общество
Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии
Солсбери возглавил список лучших мест для жизни в Британии, составленный газетой The Sunday Times.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Обновлено в 03:56
Единоборства
В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье
Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:44
Авто
Составлен топ-5 самых надежных китайских автомобилей
Эксперты издания Car.ru назвали ТОП-5 самых надежных китайских автомобилей по состоянию на апрель 2019 года.
Обновлено в 05:21
Спорт
Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала пост, относящийся к ее победе в произвольном одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие
The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»
Обновлено вчера в 14:44
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Политика
Советник Порошенко показал письмо о неявке Зеленского в военкомат
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено вчера в 13:27
Авто
Назван ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей
Обновлено в 04:27
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье
В Ленинском районе Подмосковья в ходе спора из-за денег неизвестный открыл стрельбу по двум иностранцам, в результате чего один из них погиб.
Обновлено в 05:36
Гаджеты
Назван ТОП самых лучших бюджетных смартфонов апреля 2019 года
В апреле производители смартфонов вывели на рынок России множество новых моделей, представленных на выставке MWC 2019.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Политика
В Совфеде ответили на призыв к России прекратить поддержку Мадуро
Ранее 14 апреля Помпео и Араужу призвали другие страны, такие как Россия, Китай и Куба, не оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Неизвестный протаранил машину посла Украины в Лондоне
Автомобилист протаранил машину украинского посла, которая была припаркована напротив здания дипмиссии.
Обновлено вчера в 10:52
Футбол
Пономарёв: «Лапочкин убил ЦСКА, после удаления Фернандеса игра была сделана»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской поделился впечатлениями от матча "армейцев" с "Оренбургом" (2:3) в 23-м туре чемпионата России.
Обновлено в 04:56
Общество
ФССП ограничила выезд из России почти 100 тыс. москвичей
Приставы ограничили выезд за рубеж из-за долгов 93 тыс. жителей Москвы.
Обновлено в 05:04
Футбол
Юрген Клопп: «Азар находится в превосходной форме, поэтому мы серьезно настроены на „Челси“»
Азар находится в превосходной форме, поэтому мы серьезно настроены. Это будет нелегкая игра, мы знаем об этом, — сказал Клопп.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог
Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко получил прозвище Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель, а также объяснил причины неудач главы государства.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Культура
Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская
Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33
Здоровье
Диетологи назвали продукты, разрешенные при зависимости от инсулина
Эксперты раскрыли полный список продуктов, разрешенных при данной проблеме.
Обновлено в 02:19
Гаджеты
Redmi Note 7 Pro получил новую версию MIUI 10
Компания Redmi опубликовала новую прошивку за версией MIUI 10.2.8.0.PFGINXM для своего флагмана Redmi Note Pro, размер которой составляет около 300 МБ.
Обновлено в 03:18