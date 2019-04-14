Политика
Отец Ассанжа попросил экстрадировать его сына на родину в АвстралиюВедомости 05:45
Отец арестованного в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон обратился к австралийским властям с призывом добиться экстрадиции его сына на родину. Об этом он рассказал австралийскому изданию Herald Sun. По мнению Шиптона, это был бы удовлетворительный для всех вариант.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:33, Ашберн
Происшествия
В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок
Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Общество
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым
Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Общество
Почти 100 тысяч москвичей не могут выехать за рубеж из-за долгов
Приставы запретили выезд за рубеж почти 100 тыс. москвичей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
Обновлено в 05:57
Авто
В России насчитали около 13 тысяч люксовых автомобилей
Отмечается, что около 80% всех люксовых автомобилей страны числятся в двух федеральных округах — Центральном (8,5 тыс. шт.) и Северо-Западном (1,5 тыс. шт.).
Обновлено в 07:39
Политика
Зеленского заметили за просмотром своих «дебатов» с Порошенко в Facebook
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский смотрел трансляцию дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко, на которые он не явился, в прямом эфире в Facebook.
Обновлено в 10:16
Футбол
«Ростов» – «Спартак». Зе Луиш получил травму и покинул поле
На 38-й минуте встречи форвард гостей Зе Луиш получил травму и покинул поле.
Обновлено в 13:00
Культура
Ушел из жизни скульптор Анатолий Дема
В Санкт-Петербурге скончался 81-летний скульптор, народный художник России Анатолий Дёма.
Обновлено в 13:23
Футбол
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»
Обновлено в 13:24
Культура
Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери
В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Лиза Галкина любит наряжаться в шляпки Аллы Пугачёвой
Пятилетняя Лиза Галкина растёт маленькой модницей и, как признался недавно её отец, юморист Максим Галкин, часто любит наряжаться в шляпки, которые носила раньше Алла Пугачёва.
Обновлено в 07:25
Культура
Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»
Обновлено в 06:53
Авто
Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS
Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Лидеров ингушских протестов не выпустили из-под стражи в Нальчике
Как сообщал "Кавказский узел", трое лидеров протестов в Ингушетии - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев - были задержаны после митинга в Магасе и с 3 апреля отбывали 10 суток административного ареста в спецприемнике Нальчика.
Обновлено вчера в 02:57
Общество
ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми
По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Недвижимость
Покупатели заселяют вторичное жилье
Управляющий директор компании Иван Дубровин объясняет, что каждый месяц с начала 2019 года стоимость квадратного метра увеличивается в среднем на 1%. К похожим выводам пришли в ЦИАН: согласно данным аналитического центра компании, в апреле цены в регионах выросли в среднем на 1% относительно марта.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 03:56
Кино
Уже сегодня: Game of Thrones готовится ворваться на экраны
Предлагаем ознакомиться с расписанием: 1 серия — 15 апреля 2 серия — 22 апреля 3 серия — 29 апреля 4 серия — 6 мая 5 серия — 13 мая 6 серия — 20 мая Укороченный сезон связан с нехваткой материала для адаптации в 10-серийном формате, а также из-за того, что бюджет каждой серии этого сезона выше, чем бюджет серий предыдущих сезонов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича, пишут СМИ
Мира Маркович, вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, умерла в России в возрасте 76 лет.
Обновлено в 13:04
Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Единоборства
Борец Сурков завоевал бронзовую медаль ЧЕ
Обновлено в 12:33
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»
Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
«Бессмертный полк» в этом году пройдет под серьезным контролем местных администраций
В последние годы число участников «Бессмертного полка» раз за разом стремительно увеличивалось.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:31
Путешествия
Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск
Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10