Политика

Отец Ассанжа попросил экстрадировать его сына на родину в АвстралиюВедомости 05:45

Отец арестованного в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон обратился к австралийским властям с призывом добиться экстрадиции его сына на родину. Об этом он рассказал австралийскому изданию Herald Sun. По мнению Шиптона, это был бы удовлетворительный для всех вариант.
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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