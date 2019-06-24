Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежногоLenta.ru вчера в 23:23
Отдых в Будве (Черногория) обойдется туристам в 45 127 рублей, а в Полисе (Кипр) —29 908 рублей. Таким образом, экономия на поездке составит от 11 до 40 процентов. В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:32, Вашингтон
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Мамина копия: Пелагея показала фото подросшей дочери
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25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
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Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
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Авто
Названы регионы России с самой большой долей автомобилей Lada
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Вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Ян Птачек на конференции объединения автопроизводителей озвучил прогноз о снижении рынка новых легковых и легких коммерческих машин в России на 3-4% в 2019 году.
Обновлено в 06:18
Общество
Суд рассмотрит иск о запрете BlaBlaCar в России
Обновлено в 08:57
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В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ
Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.
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Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
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Общество
Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Наука
Палеонтологические данные поведали о расцветах млекопитающих в мезозое
Ученые из Вашингтонского университета и Филдовского музея естественной истории обобщили палеонтологические данные последних десятилетий и заключили, что история млекопитающих делится на три важных периода.
Обновлено в 08:22
Энергетика
В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территории
Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно.
Обновлено в 07:48
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Политика
Армянские авиакомпании сообщили о готовности возить россиян в Грузию
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Армия и оружие
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Два летательных аппарата США были замечены у берегов Крыма и над Донбассом в воскресенье.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
В Хабаровске арестовали экс-директора департамента Минпромторга
По версии следствия, с 2016 по 2019 годы экс-директор департамента Минпромторга России получил от главы ООО "Азия Лес" через счета организации и через посредника более 78 миллионов рублей за покровительство в виде беспрепятственного получения обществом субсидий по линии ведомства.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
В МИД РФ напомнили США о Карибском кризисе
Развертывание США ракетных комплексов наземного базирования вблизи границ России может привести к противостоянию, сравнимому с Карибским ракетным кризисом 1962 года, заявил сегодня, 24 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено в 09:53
Политика
Синод ПЦУ лишил Филарета права управления епархией
Синод новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишил патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) права управлять Киевской епархией.
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Анна Нетребко показала глубокое декольте на «Арене-ди-Верона»
Анна Нетребко показала глубокое, будоражащее фантазию декольте на сцене римского амфитеатра «Арена-ди-Верона».
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Песков рассказал о русофобской истерии в Грузии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Грузии, отметил, что там царит русофобская истерия, которая искусственно подогревается.
Обновлено в 05:49