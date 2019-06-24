Путешествия
Отдых за границей оказался дешевле, чем в КрымуТруд 03:25
Отдых в Черногории пара будет стоить на 15% дешевле крымского: 29988 рублей за перелет и 15139 рублей за проживание в Будве, всего - 45127 руб. А поездка на Кипр обойдется в 47416 рублей Можно сэкономить 11%, полетев на Кипр (билеты в Ларнаку из Москвы - 29908 рублей, отель в городе Полис — 17508 рублей). это на 11% дешевле, чем в Крыму.
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