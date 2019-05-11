Отдых в Крыму стал модным среди украинцевНародные новости 04:47

Алексей Черняк, руководитель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму, заявил, что среди украинцев стало модно выбирать для отпуска Крымский полуостров. Все больше граждан Незалежной выбирают для отдыха черноморский регион, пишет "РЕН ТВ".

Отдых в Крыму стал модным среди украинцев

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