Политика

Отдых в Крыму стал модным среди украинцевНародные новости 04:47

Алексей Черняк, руководитель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму, заявил, что среди украинцев стало модно выбирать для отпуска Крымский полуостров. Все больше граждан Незалежной выбирают для отдыха черноморский регион, пишет "РЕН ТВ".
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В Крыму наблюдают рост популярности отдыха на полуострове среди украинцев

RT на русском06:25

Крым стал популярнее среди украинских туристов: с 1 мая граждан незалежной приехало в три раза больше

КП - Крым05:15

Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона

Газета.Ru03:12

У украинцев появилась мода на поездки в Крым

Взгляд.ру03:52

В Крыму назвали отдых на полустрове модным у украинцев

ФАН03:16

Депутат: украинцы возвращают моду на поездки в Крым

РЕН ТВ04:31

Отдых в Крыму стал модным среди украинцев

Народные новости04:47
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Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода

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В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Дочери Сергея Доренко попросили расследовать причину смерти отца

Дочери главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко попросили правоохранительные органы провести расследование обстоятельств смерти их отца.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

МБХ Медиа: у депутата Резника случился сердечный приступ

У депутата ЗакСа Максима Резника сердечный приступ, сообщил Telegram-каналу «Северо-Запад МБХ Медиа» жена парламентария Ксения Казарина.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Футбол

«Ростов-Дон» вышел в финал Лиги чемпионов

Матч, прошедший в Будапеште, окончился со счетом 25:27 в пользу ростовчанок.
Обновлено в 13:59
Наука

Впервые в истории медицины больного удалось вылечить бактериофагами

Группа ученых из США и Великобритании впервые в истории медицины смогла вылечить пациента генетически модифицированными бактериофагами.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж

Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
Обновлено в 03:53
Футбол

Фанаты «Монако» пытались прорваться на поле после поражения от «Нима»

Обновлено в 16:08
Кино

Умер французский режиссёр Жан-Клод Бриссо

Французский режиссёр Жан-Клод Бриссо умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 17:51
Общество

В столице Южного Судана вводят запрет на ночные клубы и дискотеки

Обновлено в 15:03
Культура

Скончался актер Клемент фон Франкенштейн

Обновлено в 16:33
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге

«В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено в 13:01
Авто

Mulliner разработала спецверсию Bentley Bentayga для элитной рыбалки

Специалисты студии Mulliner, которая занимается тюнингом автомобилей премиальной марки Bentley, подготовили элитный внедорожник Bentayga для рыбной ловли.
Обновлено в 07:47
Кино

Сестры Вачовски планируют перезапуск «Матрицы»

Обновлено в 10:32
Происшествия

Предчувствие ветра петербургские деревья передают стоящим машинам

Позже в группе появилось ещё одно сообщение из того же района. На улице Кибальчича цветущая черёмуха накрыла стоящую во дворе легковушку.
Обновлено в 16:23
Общество

Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше

По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено в 10:09
Общество

Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Технологии

Инженеры превратили дрон в летающий поднос

Немецкие инженеры сконструировали прототип дрона, который выполняет функцию летающего подноса для умного дома.
Обновлено в 09:02
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть

Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено в 09:41
Кино

В московском метро установили железный трон из «Игры Престолов»

На станции "Деловой центр" установили Железный трон.
Обновлено в 07:00
Транспорт

В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже

Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Наука

Сыр помогает предотвратить возникновение диабета

Обновлено в 02:37
Спорт

Александра Трусова: «Мне нравится „Игра престолов“, но там много лишних сцен – особенно когда показывают убийства»

Обновлено в 14:43
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Футбол

Франк Лебеф: «Я не уважаю Суареса и рад его вылету из Лиги чемпионов»

Бывший защитник «Челси» Франк Лебёф заявил, что ему противно поведение уругвайского форварда «Барселоны» Луиса Суареса на футбольном поле.
Обновлено в 11:04
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