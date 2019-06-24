Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежногоLenta.ru вчера в 23:23

Отдых в Будве (Черногория) обойдется туристам в 45 127 рублей, а в Полисе (Кипр) —29 908 рублей. Таким образом, экономия на поездке составит от 11 до 40 процентов. В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
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Отдохнуть в Крыму оказалось дороже, чем за границей

URA.Ru02:04

Aviasales назвал самые недорогие зарубежные курорты

Коммерсантъ03:11

Самые дешёвые зарубежные курорты назвали эксперты

News.ruвчера в 19:00

Эксперты назвали зарубежные курорты дешевле Крыма

РБК02:38

Отдых в Крыму оказался дороже, чем на зарубежных курортах

Krym.News01:15

Пляжный отдых в Крыму дороже, чем за границей

Газета.Ru05:06

Названы зарубежные курорты, где отдых дешевле 50 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 17:03
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 09:05, Ашберн
Авто

В Сети опубликовали фото нового военного внедорожника ГАЗ «Тигр Next»

Обновлено вчера в 22:11
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Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 17:24
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Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов

В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
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Обновлено в 06:15
Происшествия

Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве

Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.
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Россия продала оружия за рубеж больше, чем планировала

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Соединённые Штаты продолжат попытки изолировать Иран и оказывать на него экономическое давление, заявил американский спецпредставитель Брайан Хук.
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Политика

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.
Обновлено в 03:03
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Власти Грузии пошли на уступки протестующим

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым

Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Общество

Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах

Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики

В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.
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Происшествия

СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом

Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Пелагея показала трогательное фото с подросшей дочерью Таисией

Пелегея показала поклонникам трогательное фото подросшей дочери Таисии.
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Дмитрий Комбаров поедет на сбор с «Крыльями Советов»

Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отправится на сбор в Австрию с "Крыльями Советов", сообщает sportsdaily.ru.
Обновлено в 08:53
Экономика

Глава Rambler анонсировал выход компании на IPO

Rambler Group планирует выход на биржу, сообщил РБК ее гендиректор Рафаэль Абрамян в кулуарах ежегодной конференции инвесторов «Ренессанс Капитал» в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 06:34
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Гаджеты

Raspberry Pi 4 теперь управится с двумя дисплеями

Обновлено в 07:57
Происшествия

В Германии потерпели крушение два истребителя Eurofighter

Два истребителя бундесвера Eurofighter потерпели крушение на северо-востоке Германии, об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Министерство внутренних дел.
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Культура

Роман Бабаян стал главным редактором «Говорит Москва»

Российский тележурналист, ведущий передачи "Право голоса" на телеканале "ТВ Центр" Роман Бабаян назначен главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 08:16
Общество

Основатель компании «Вимм-Билль-Данн» решил не возвращаться в Россию

Один из основателей компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили решил не возвращаться в Россию до тех пор, пока не решится вопрос с делом, из-за которого сотрудники ФСБ провели обыски в его музее "Собрание" на Солянке.
Обновлено в 07:05
Футбол

Гончаренко заявил, что ЦСКА готов отпустить Чалова

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что армейцы отпустят нападающего Федора Чалова, если у футболиста появится подходящий вариант для продолжения карьеры.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео

В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Политика

Путин продлил действие продэмбарго на западные товары

Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Спорт

Российская тяжелоатлетка Ломова дисквалифицирована на четыре года

Обновлено в 08:11
Политика

Роберт Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Американский актер Роберт Де Ниро и известный писатель жанра ужасов Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором обвиняют Россию в «атаке на демократию» США, о чем сообщает RT.
Обновлено вчера в 12:38
Авто

Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями

Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.
Обновлено в 03:53
Политика

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России

Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.
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Происшествия

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Обновлено в 07:30
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