Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежногоLenta.ru вчера в 23:23
Отдых в Будве (Черногория) обойдется туристам в 45 127 рублей, а в Полисе (Кипр) —29 908 рублей. Таким образом, экономия на поездке составит от 11 до 40 процентов. В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
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