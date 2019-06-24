Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежногоLenta.ru вчера в 23:23
Отдых в Будве (Черногория) обойдется туристам в 45 127 рублей, а в Полисе (Кипр) —29 908 рублей. Таким образом, экономия на поездке составит от 11 до 40 процентов. В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
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Казанцев приглашают отметить День молодежи в речном порту
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Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.
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Праздник «Алые паруса» в Петербурге увидели более 1,4 млн человек
Количество зрителей праздника петербургских выпускников «Алые паруса», который состоялся в ночь на 24 июня 2019 года, превысило 1,4 млн человек.
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Армия и оружие
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В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
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Ученые определили опасную дозу алкоголя
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Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
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