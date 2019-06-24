Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежногоLenta.ru вчера в 23:23
Отдых в Будве (Черногория) обойдется туристам в 45 127 рублей, а в Полисе (Кипр) —29 908 рублей. Таким образом, экономия на поездке составит от 11 до 40 процентов. В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Политика
Авиакомпании потеряют 3 миллиарда из-за запрета полетов в Грузию
Авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за запрета на полеты в Грузию.
Обновлено в 01:12
Авто
Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями
Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.
Обновлено в 03:53
Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Путин продлил продэмбарго до конца 2020 года
Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введённого в ответ на антироссийские санкции.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Пелагея показала трогательное фото с подросшей дочерью Таисией
Пелегея показала поклонникам трогательное фото подросшей дочери Таисии.
Обновлено в 07:02
Футбол
Комбаров подпишет контракт с «Крыльями Советов»
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов».
Обновлено в 06:45
Политика
В Кремле рассказали, когда снимут ограничения в отношении Грузии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ограничения, введенные в отношении Грузии и ситуацию в Тбилиси.
Обновлено в 06:00
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 17:28
Космос
В NASA подтвердили обнаружение возможных «признаков жизни» на Марсе
Ровер «Кьюриосити» зобнаружил на Марсе максимально высокую концентрацию метана из зафиксированных на сегодняшний день.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс истосковалась по сексу
Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
В Москве мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей
Злоумышленник с похожим на пистолет предметом украл у москвички коробку волос и продал ее содержимое за 450 тысяч рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 03:48
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Решение усилить контроль за качеством грузинского алкоголя не связано с мерами по обеспечению безопасности своих граждан в Грузии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:03
Авто
В Сети опубликовали фото нового военного внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке будет представлен внедорожник «Тигр Next» второго поколения.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
Обновлено в 04:31
Политика
Лавров назвал Грузию примером последствий геополитической инженерии
«Еще один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной», — заявил он.
Обновлено в 05:13
Здоровье
Яблоки и груши представляют опасность для аллергиков
Московские медики предупреждают, что яблоки, груши, фрукты с косточками, например абрикосы, а также лесной орех представляют угрозу для тех, у кого аллергия на пыльцу (поллиноз).
Обновлено в 01:59
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 71,6 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 24,83 копейки - до 71,5973 рубля, курс доллара уменьшился на 22 копейки, до 62,9095 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Медведь откусил руку пьяному омичу
Обновлено в 05:04
Политика
Президент уволил трех губернаторов
Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей - Игоря Гуднича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца.
Обновлено в 07:18
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Музыка
Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате
Обновлено вчера в 14:27