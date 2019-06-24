Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежногоLenta.ru вчера в 23:23
Отдых в Будве (Черногория) обойдется туристам в 45 127 рублей, а в Полисе (Кипр) —29 908 рублей. Таким образом, экономия на поездке составит от 11 до 40 процентов. В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Читать в источнике
Оценить534
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:33, Вашингтон
Экономика
Российский бизнес остается в Грузии
Как отмена авиасообщения повлияет на предпринимателей Аналитики подсчитывают убытки, который понесет российский бизнес в Грузии после запрета авиасообщения между двумя странами.
Обновлено вчера в 08:37
Экономика
ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.
Обновлено в 03:03
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Наука
В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком
Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Политика
Лавров: Запад закрывает глаза на русофобию в Грузии
«Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю»,— убежден министр (цитата по ТАСС).
Обновлено в 04:21
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Наиболее известным образом Харитонова стал его экранный дебют - главная роль в экранизации "Овода" Этель Войнич, снятой Николаем Мащенко (1980).
Обновлено вчера в 17:24
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета
На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Женщину из рассказа Путина о стыдном случае начали искать
Во время прямой линии 20 июня Путин, отвечая на вопрос о стыдном поступке, рассказал о случае с потерянной запиской.
Обновлено в 04:11
Общество
Митинг против политических репрессий начался в Москве
Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.
Обновлено вчера в 10:47
Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Спорт
Российская команда завоевала 21 медаль во второй день Европейских игр
Российская сборная укрепила лидерство в общекомандном зачете по итогам второго дня Европейских игр в Минске, завоевав 21 медаль.
Обновлено вчера в 18:42
Политика
Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина
Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угона
Как стало известно «Автоновостям дня» от экспертов Роскачества, самое эффективное средство защиты автомобиля от угона – аэрография на кузове.
Обновлено в 01:07
Энергетика
Brent подорожала до $65,5 за баррель
За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
Обновлено в 02:08
Энергетика
«Укртрансгаз» рассказал о запасах газа в украинских ПХГ
Компания «Укртрансгаз» рассказала о запасах в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).
Обновлено в 04:25
Политика
Конфликт в личной жизни Бориса Джонсона обрушил его рейтинг
Газета The Mail on Sunday сообщила, что за день до визита к Джонсону правоохранителей его преимущество составляло 27%, а сейчас он опережает Ханта лишь на 11%.
Обновлено в 03:46
Общество
В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах
В своем Facebook Никонов, который возглавляет комитет нижней палаты по образованию, прокомментировал статью в газете «Известия», согласно которой число бюджетных мест в высших учебных заведениях через пять лет сократится на 17%.
Обновлено в 02:59
Футбол
«Спартак» отправился на сбор в Австрию
Команда отправилась на сбор в Австрию ✈️ В рамках австрийского сбора «Спартак» примет участие в Кубке Париматч Премьер.
Обновлено в 03:37
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахария Иванишвили отвечать не стал. Его отставка - также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Происшествия
ОМОН направлен в населенный пункт Нижние Серги под Екатеринбургом
Меры безопасности усилены для предотвращения беспорядков на межнациональной почве, сообщает "Уралинформбюро".
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Башкирии психически больной мужчина убил сестру и соседей
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Летевший в Уфу самолет Utair сел в Самаре из-за неисправности
Самолет авиакомпании Utair, вылетевший накануне вечером из Анапы в Уфу, ночью приземлился в Самаре в связи с технической неисправностью, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта столицы Башкирии.
Обновлено в 01:42
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Экономика
В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки
"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
Обновлено в 03:48