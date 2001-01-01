Футбол
Отдых не всем на пользу: ЦСКА сенсационно проиграл тульскому «Арсеналу»BFM.ru 02 марта в 12:23
После поражения в Грозном — игру «Арсенала» с «красно-синими» перенесли на юг из-за газона на тульском стадионе, так вот, после поражения 0:2 на «Ахмат-арене» Виктор Гончаренко признал, что его команда давно не выглядела так слабо.
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Завершился 18-й тур РПЛ. ЦСКА проиграл «Арсеналу», «Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью
Бомбардир.ру01 марта в 05:32
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Следствие обнародовало официальную причину смерти Децла
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Мэй отметила годовщину отравления Скрипалей
Премьер отметила, что спустя год в исторический город приезжают тысячи гостей и туристов, а также строятся планы будущего процветания.
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«Роскосмос» извинился за слова сотрудника о жителях хрущевок
«Роскосмос» извинился за оскорбительное высказывание своего сотрудника Станислава Жаркова в адрес жителей хрущевок.
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Ближайший бой арестованного Александра Емельяненко отменен
Организация Russian Cagefighting Championship (RCC) приняла решение отменить ближайший бой Александра Емельяненко, который должен был пройти в Челябинске 4 мая.
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В Польше упал военный самолёт МиГ-29, сообщает «Польское радио».
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Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
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Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за год выросла в полтора раза
С 2017 года чистая прибыль компании увеличилась почти в полтора раза, на 47,8%.
Обновлено в 08:12
Экономика
Путин призвал правительство и ЦБ вернуться к низкой инфляции
«Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны», — ожидает ЦБ.
Обновлено 28 февраля в 19:03
Политика
G7 и Всемирный банк обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией
Ранее в пресс-службе Transparency International заявили, что Украина рискует потерять безвизовый режим с ЕС и сотрудничество с МВФ, если не будет восстановлена норма об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В ГИБДД анонсировали изменения в правилах техосмотра
Представители ГИБДД рассказали о том, какие изменения предстоят в правилах технического осмотра транспортных средств.
Обновлено в 04:34
Общество
В Латвии предлагают отменить «оккупационный праздник» 8 Марта
"8 марта является частью идеологической системы пропаганды тоталитарного оккупационного режима СССР", — написала Яриновска в своём Twitter, отметив, что женщины Латвии "не заслужили такого унижения, что оно до сих пор находится в законе независимой Латвийской Республики". https: / / twitter.com / jarinovska / status / 1101929893867282432 "Сейм должен это решить", — констатировала юрист.
Обновлено в 07:42
Политика
Глава Минобороны Германии считает китайские ракеты угрозой для России
«Россия должна быть заинтересована в том, чтобы вовлечь Китай в договор о разоружении, потому что как российские ракеты представляют угрозу для Европы, так и китайские — для России», — заявила она в интервью журналу Focus.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Группу сотрудников Фонда борьбы с коррупцией вызвали на допрос
Как сообщили "Эху" в фонде, соратников Алексея Навального вызывают по делу их бывшего директора Романа Рубанова в связи с документальным фильмом о Дмитрии Медведеве.
Обновлено в 08:30
Политика
ЕС расширил санкции против Сирии
Евросоюз расширил список санкции против Сирии, включив в него еще семь должностных лиц из сирийского правительства.
Обновлено в 08:28
Общество
Пермский экс-депутат отсудил у Тимати 30 тысяч рублей за оскорбление
Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иск экс-депутата Пермского края Александра Телепнева к Тимати.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В ЕАО проверят информацию о «самообслуживании» в моргах
Поводом для разбирательства стал телевизионный сюжет, в котором сообщалось, что жителям Ленинского района ЕАО приходится самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг и помещать их в холодильники.
Обновлено в 01:32
Политика
Наблюдателей из Германии не допустили на выборы президента Украины
По словам Маурера, Украина опасается, что в числе представителей из Германии на выборы могут приехать немецкие политики и общественники, имеющие пророссийскую позицию.
Обновлено в 00:40
Общество
В Минприроды пояснили, почему косаток не выпускают из «китовой тюрьмы»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что Кремль до конца дня ожидает решения по судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы", сроки поручения президента по этому вопросу уже истекли.
Обновлено в 07:57
Политика
Космические снимки могут стать доказательством в суде
Высокоточные спутниковые снимки могут и должны использоваться в качестве объективных доказательств при спорах в судах, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 06:08
Авто
Volvo ограничит максимальную скорость на своих автомобилях
Обновлено в 07:27
Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки
Сбербанк с 1 марта снизил ставки на 2 п.п. по кредитным картам массовой линейки, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Балтфлот получил новый полковой комплект С-400 «Триумф»
В рамках государственного оборонного заказа на Балтийский флот поступил новый полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщает 4 марта пресс-служба флота.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Журналисты в США «раскрыли секрет» российского «Посейдона»
Американский журнал The National Interest опубликовал статью, в которой говорится, что российский беспилотный глубоководный комплекс "Посейдон" разрабатывался с 1989 года.
Обновлено в 06:10
Политика
Глава Кургана досрочно ушел в отставку
Курганская городская дума сегодня на внеочередном заседании приняла отставку главы города Сергея Руденко.
Обновлено в 08:22
Политика
Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада
Познер пояснил, что опубликовал запись из-за того, что ему часто задают вопрос относительно парадокса "бедности россиян" и природного богатства, которым обладает Россия.
Обновлено в 02:58
Происшествия
СК возбудил дело после отравления детей кефиром в Брянске
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка, сбыт не отвечающей требованиям безопасности продукции, предназначенной для детей в возрасте до шести лет).
Обновлено в 08:19