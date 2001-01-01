Отдых не всем на пользу: ЦСКА сенсационно проиграл тульскому «Арсеналу»BFM.ru 02 марта в 12:23

После поражения в Грозном — игру «Арсенала» с «красно-синими» перенесли на юг из-за газона на тульском стадионе, так вот, после поражения 0:2 на «Ахмат-арене» Виктор Гончаренко признал, что его команда давно не выглядела так слабо.

Отдых не всем на пользу: ЦСКА сенсационно проиграл тульскому «Арсеналу»

Политика Мэй отметила годовщину отравления Скрипалей Премьер отметила, что спустя год в исторический город приезжают тысячи гостей и туристов, а также строятся планы будущего процветания.

Общество «Роскосмос» извинился за слова сотрудника о жителях хрущевок «Роскосмос» извинился за оскорбительное высказывание своего сотрудника Станислава Жаркова в адрес жителей хрущевок.

Единоборства Ближайший бой арестованного Александра Емельяненко отменен Организация Russian Cagefighting Championship (RCC) приняла решение отменить ближайший бой Александра Емельяненко, который должен был пройти в Челябинске 4 мая.

Происшествия В Польше разбился истребитель МиГ-29 В Польше упал военный самолёт МиГ-29, сообщает «Польское радио».

Происшествия Опубликовано видео убийства замдиректора энергетической компании Орска Опубликовано видео убийства 38-летнего замдиректора энергетической компании в Орске.

Транспорт В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.

Энергетика Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за год выросла в полтора раза С 2017 года чистая прибыль компании увеличилась почти в полтора раза, на 47,8%.

Экономика Путин призвал правительство и ЦБ вернуться к низкой инфляции «Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны», — ожидает ЦБ.

Политика G7 и Всемирный банк обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией Ранее в пресс-службе Transparency International заявили, что Украина рискует потерять безвизовый режим с ЕС и сотрудничество с МВФ, если не будет восстановлена норма об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Происшествия В ГИБДД анонсировали изменения в правилах техосмотра Представители ГИБДД рассказали о том, какие изменения предстоят в правилах технического осмотра транспортных средств.

Общество В Латвии предлагают отменить «оккупационный праздник» 8 Марта "8 марта является частью идеологической системы пропаганды тоталитарного оккупационного режима СССР", — написала Яриновска в своём Twitter, отметив, что женщины Латвии "не заслужили такого унижения, что оно до сих пор находится в законе независимой Латвийской Республики". https: / / twitter.com / jarinovska / status / 1101929893867282432 "Сейм должен это решить", — констатировала юрист.

Политика Глава Минобороны Германии считает китайские ракеты угрозой для России «Россия должна быть заинтересована в том, чтобы вовлечь Китай в договор о разоружении, потому что как российские ракеты представляют угрозу для Европы, так и китайские — для России», — заявила она в интервью журналу Focus.

Происшествия Группу сотрудников Фонда борьбы с коррупцией вызвали на допрос Как сообщили "Эху" в фонде, соратников Алексея Навального вызывают по делу их бывшего директора Романа Рубанова в связи с документальным фильмом о Дмитрии Медведеве.

Политика ЕС расширил санкции против Сирии Евросоюз расширил список санкции против Сирии, включив в него еще семь должностных лиц из сирийского правительства.

Общество Пермский экс-депутат отсудил у Тимати 30 тысяч рублей за оскорбление Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иск экс-депутата Пермского края Александра Телепнева к Тимати.

Происшествия В ЕАО проверят информацию о «самообслуживании» в моргах Поводом для разбирательства стал телевизионный сюжет, в котором сообщалось, что жителям Ленинского района ЕАО приходится самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг и помещать их в холодильники.

Политика Наблюдателей из Германии не допустили на выборы президента Украины По словам Маурера, Украина опасается, что в числе представителей из Германии на выборы могут приехать немецкие политики и общественники, имеющие пророссийскую позицию.

Общество В Минприроды пояснили, почему косаток не выпускают из «китовой тюрьмы» Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что Кремль до конца дня ожидает решения по судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы", сроки поручения президента по этому вопросу уже истекли.

Политика Космические снимки могут стать доказательством в суде Высокоточные спутниковые снимки могут и должны использоваться в качестве объективных доказательств при спорах в судах, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Финансы Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки Сбербанк с 1 марта снизил ставки на 2 п.п. по кредитным картам массовой линейки, говорится в сообщении кредитной организации.

Армия и оружие Балтфлот получил новый полковой комплект С-400 «Триумф» В рамках государственного оборонного заказа на Балтийский флот поступил новый полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщает 4 марта пресс-служба флота.

Армия и оружие Журналисты в США «раскрыли секрет» российского «Посейдона» Американский журнал The National Interest опубликовал статью, в которой говорится, что российский беспилотный глубоководный комплекс "Посейдон" разрабатывался с 1989 года.

Политика Глава Кургана досрочно ушел в отставку Курганская городская дума сегодня на внеочередном заседании приняла отставку главы города Сергея Руденко.

Политика Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада Познер пояснил, что опубликовал запись из-за того, что ему часто задают вопрос относительно парадокса "бедности россиян" и природного богатства, которым обладает Россия.